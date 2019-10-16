محمد بن زايد والرئيس الروسي يشهدان تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين

أبوظبي (وام)

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس جمهورية روسيا الاتحادية، مراسم تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية، شملت المجالات الاقتصادية والاستثمارية والبيئية والتي تستهدف تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات.

وشملت المراسم تبادل مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة في دولة الإمارات ونظيرتها الروسية، وتبادلها معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، ومعالي ألكسندر فالينتينوفيتش نوفاك، وزير الطاقة الروسي، ومذكرة تفاهم بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والمؤسسة الحكومية للطاقة النووية الروسية في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وتبادلها المهندس محمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وأليكسي ليخاشوف، مدير عام «روساتوم».

كما شملت المراسم تبادل اتفاقية امتياز «غشا» بين «أدنوك» ولوك أويل، وتبادلها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، وفاجيت اليكبروف، رئيس لوك أويل.. إلى جانب اتفاق ثلاثي بين «أدنوك» و«لوك أويل الروسية» وصندوق الاستثمار المباشر الروسي.. وتبادله معالي الدكتور سلطان الجابر، والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر كيريل دميترييف، ورئيس لوك أويل، علاوة على مذكرة تفاهم بين «مبادلة» وصندوق الاستثمار المباشر الروسي، لبحث الاستثمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي ومجالات غيره.. وتبادلها معالي خلدون خليفة المبارك، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر كيريل دميترييف، إضافة إلى اتفاقية إطارية للتعاون الاستراتيجي بين شركتي «أدنوك» و«غاز بروم» الروسية.. تبادلها معالي الدكتور سلطان الجابر، وفلديستاف بارين شنكوف، نائب رئيس شركة غاز بروم.

وحضر تبادل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، ومعالي علي بن حماد الشامسي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي علي سعيد مطر النيادي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

فيما حضر من الجانب الروسي.. معالي سيرغي لافروف، وزير الخارجية، ومعالي يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، ومعالي دينيس مانتوروف، وزير الصناعة والتجارة رئيس مشارك للجنة المشتركة الإماراتية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والتقني، وفخامة رمضان قاديروف، رئيس جمهورية الشيشان لروسيا الاتحادية، ودميتري شو غاييف، مدير عام الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري الفني، وإليكسندر لافرينتييف، المبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لشؤون التسوية السورية، وكبريل دميترييف، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الروسي المباشر، ويفجيني كزلوف، مترجم إلى جانب عدد من المسؤولين.