الرئيس الروسي: سعيد بلقاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي

التقى فخامة الرئيس الروسي على هامش الزيارة رائدي الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري، وسلطان النيادي اللذين حرصا على الترحيب به في دولة الإمارات وتحيته باللغة الروسية، معرباً عن سعادته بلقائهما، متمنياً لهما التوفيق في مهامهما المستقبلية في خدمة بلدهما، والإسهام في تقدمه وتطوره في مجال علوم الفضاء.

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