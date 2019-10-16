«أدنوك» تشرك «لوك أويل» الروسية في امتياز «غشا» للغاز

أبوظبي (وام)

شهدت أبوظبي، أمس، مراسم تبادل اتفاقية امتياز وقعتها شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» نيابة عن حكومة أبوظبي مع شركة «لوك أويل» التابعة لمجموعة «لوك أويل بي جي إس سي» الروسية المدرجة في أسواق المال حصلت بموجبها الأخيرة على نسبة 5% في منطقة امتياز «غشا» للغاز عالي الحموضة.

وتبادل الجانبان كذلك اتفاقية إطارية للتعاون بين «أدنوك» و«لوك أويل» وشركة إدارة الصندوق الروسي للاستثمار المباشر «آر دي آي إف» تهدف لاستكشاف فرص ومجالات التعاون المستقبلي في «امتياز غشا».

وتعد اتفاقية الامتياز مع «لوك أويل» أول مشاركة لشركة نفط وغاز روسية في امتيازات أبوظبي وذلك في خطوة تعزز علاقات الصداقة الوثيقة بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية، كما تؤكد الاتفاقية ثقة المجتمع الدولي في جاذبية واستقرار بيئة الأعمال في دولة الإمارات.

وكان معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية، أدنوك، ومجموعة شركاتها، وفاجيت اليكبروف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «لوك أويل» قد وقعا اتفاقية الانضمام لامتياز «غشا»، فيما وقع الاتفاقية الإطارية كل من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وفاجيت اليكبروف وكيريل ديمتريف الرئيس التنفيذي للصندوق الروسي للاستثمار المباشر «آر دي آي إف».

ووفقاً لاتفاقية المشاركة في امتياز غشا، تقدم «لوك أويل» 697.3 مليون درهم استثمارات أولية تشمل المساهمة في تكاليف الأصول القائمة حالياً وكذلك رسم مشاركتها في الامتياز الذي يضم كلاً من «إيني» الإيطالية و«وينترشال» الألمانية و«أو أم في» النمساوية، فيما تحتفظ أدنوك بحصة الأغلبية.

وقال معالي الدكتور سلطان الجابر: «تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة باستقطاب شركاء لديهم القدرة والاستعداد للمساهمة في تعزيز القيمة والعائد الاقتصادي من عمليات أدنوك، يسرنا إبرام هذه الاتفاقية مع (لوك أويل) في أول تعاون يجمعنا مع شركة روسية في قطاع النفط والغاز، إضافة إلى اتفاقية إطارية للتعاون الاستراتيجي مع الصندوق الروسي للاستثمار المباشر و(لوك أويل).. وتعكس هاتان الاتفاقيتان علاقات الصداقة الوثيقة بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية وتؤكدان أهمية دور قطاع الطاقة في ترسيخ التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين».

وأضاف: «نرحب بانضمام (لوك أويل) إلى امتياز (غشا) الذي يكتسب أهمية خاصة ضمن جهودنا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، كما تعكس هذه الاتفاقية التزام أدنوك بنهج مد جسور التعاون وإرساء شراكات استراتيجية مع شركاء نوعيين يقدمون مساهمات متميزة تشمل التكنولوجيا المتطورة والاستثمار وتسهيل وصول منتجاتنا إلى أسواق جديدة بما يسهم في تعزيز القيمة من موارد أبوظبي الهيدروكربونية وتحقيق المنافع المتبادلة، وذلك في إطار سعينا لزيادة الربحية والعائد الاقتصادي لدولة الإمارات».

ومن المتوقع أن ينتج مشروع «غشا» أكثر من 1.5 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً عند بدء تشغيله المتوقع عام 2025، ما يكفي لتلبية احتياجات ما يزيد على مليوني منزل من الكهرباء إضافة إلى أكثر من 120 ألف برميل من النفط والمكثفات عالية القيمة يومياً.

من جانبه، قال فاجيت اليكبروف: «يعد مشروع تطوير امتياز غشا أول مشاركة لنا في مشروع في قطاع النفط والغاز في دولة الإمارات ونحن مسرورون بهذه الشراكة مع أدنوك والتعاون مع شركة إدارة الصندوق الروسي للاستثمار المباشر (آر دي آي إف) في هذا المشروع».

وأضاف: «مستعدون للمشاركة في إنجاح هذا المشروع من خلال تسخير الخبرة الكبيرة التي تمتلكها (لوك أويل) في الحقول البحرية سواء بالعمل بصورة مستقلة أو ضمن ائتلاف يضم عدداً من الشركات العالمية الكبرى».

فرص الاستثمار

قال كيريل ديمتريف: «يتيح مشروع تطوير امتياز غشا العملاق المزيد من فرص الاستثمار المشترك أمام كل من الصندوق الروسي للاستثمار المباشر و(لوك أويل)، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية مع أدنوك تعكس التعاون الوثيق في مجال الطاقة مع دولة الإمارات والثقة في خبرات الشركاء من جمهورية روسيا الاتحادية وقدرتهم على المساهمة في أحد أكبر مشاريع تطوير الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط».

وتتوقع أدنوك أن يحقق امتياز «غشا» العديد من المنافع التي تصب في الاقتصاد المحلي تماشياً مع برنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة، والذي يهدف لتعزيز المحتوى المحلي وتوثيق التعاون مع شركات القطاع الخاص وإتاحة المزيد من الفرص التجارية لتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي وتوفير وظائف إضافية للمواطنين.

وتهدف خطة أدنوك المتكاملة للغاز إلى تطوير احتياطيات أبوظبي الغازية على مراحل لدعم مساعي دولة الإمارات في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز مع إمكانية التحول إلى مصدر له.

وإلى جانب تطوير منطقة امتياز «غشا» تخطط أدنوك لزيادة الإنتاج اليومي من «حقل شاه» للغاز الحامض من 1.3 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي إلى 1.5 مليار قدم مكعبة والمضي قدماً في استثمار موارد الغاز من خلال تطوير الأغطية الغازية واحتياطيات الغاز الحامض غير التقليدية بالإضافة إلى مخزونات الغاز الطبيعي الجديدة والتي يستمر تقييمها وتطويرها مع تقدم أنشطة الاستكشاف.