«أخبار الساعة»: آفاق واعدة للعلاقات الثنائية

أبوظبي (وام) أكدت نشرة أخبار الساعة أن زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى الإمارات تمثل فرصة ثمينة لتدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين، وفتح آفاق أرحب لتطورها في المستقبل، في ظل ما شهدته هذه العلاقات من تطور كبير خلال السنوات الأخيرة، فضلاً عن الطبيعة الخاصة لهذه العلاقات كعلاقات مبنية على التفاهم والاحترام المتبادل، والرغبة المشتركة في تطويرها والارتقاء بها إلى مستوى أعلى، مشيرة إلى أنه وفي الأول من يونيو 2018 شهدت علاقات البلدين التوقيع على إعلان شراكة استراتيجية بينهما تشمل المجالات السياسية والأمنية والتجارية والاقتصادية والثقافية، إضافة إلى المجالات الإنسانية والعلمية والتكنولوجية والسياحية.

وقالت النشرة التي تصدر عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في افتتاحيتها أمس تحت عنوان «الإمارات وروسيا.. آفاق واعدة للعلاقات الثنائية» إن المؤشرات تؤكد ما شهدته العلاقات الإماراتية- الروسية من تطور هائل خلال السنوات الأخيرة.

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