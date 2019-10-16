حمدان بن زايد: زيارة مهمة تعكس قوة ومتانة العلاقات

أبوظبي (الاتحاد) رحب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بزيارة فخامة الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة، إلى الإمارات.

وقال سموه عبر «تويتر»: «كل الترحيب بزيارة فخامة الرئيس الروسي بوتين للدولة، زيارة مهمة تعكس قوة ومتانة العلاقات الإماراتية الروسية في ظل شراكة استراتيجية شاملة ورؤى متقاربة ومستقبل واعد للبلدين الصديقين، نتطلع أن يكون للزيارة نتائج مثمرة تسهم في مد جسور التواصل والتعاون الاستراتيجي».

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