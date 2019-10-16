روسيـا نجم في «إكسبـو 2020»

مصطفى عبدالعظيم (دبي)

تشارك جمهورية روسيا الاتحادية بجناح ضخم في منطقة التنقل بموقع «إكسبو 2020 دبي»، يشكل فرصة لاستكشاف ما تبدعه عقول المستقبل من إنجازات وابتكارات تأسر ألباب الزوار.

ويعكس تصميم جناح روسيا في «إكسبو 2020 دبي» والذي نفذه تشوبان سبييتش، مجموعة سيمباتيكا إنترتايمنت، مدى التطور الذي بلغته روسيا في قطاع التقنية، حيث يحاكي التصميم الخارجي للجناح شكل كوكب فضائي تحيط به مدارات ملونة، في تعبير عن تطور التقنية الفضائية الروسية وما حققته في سبر أغوار الفضاء.

ويمنح الجناح زائريه فرصة للنظر إلى ما في داخلهم والتعرف على إجابات للعديد من الأسئلة، أبرزها كيف نجد مكاننا في العالم، وكيف يمكننا أن نفهم بعضنا بعضاً بصورة أفضل رغم اختلافاتنا، وكيف يمكننا الربط بين الناس والأفكار دون الحاجة للجمع بينهم في المكان نفسه؟

ويساعد جناح روسيا الزوار في إيجاد أجوبة عن هذه الأسئلة ويطلعهم على نظرة روسيا إلى المستقبل، كما يبرز الجناح الحقول المعرفية المتنوعة والمتقدمة التي تتميز بها روسيا، ويأخذ الزوار في رحلة تتيح لهم تجربة ما يدخره لهم المستقبل من إمكانات.

ونشر الحساب الرسمي لـ«إكسبو 2020 دبي» على منصة «تويتر» مقطع فيديو يظهر لمحة عن التصميم الخارجي للجناح الروسي في الحدث، متضمناً دعوة لتجربة احتمالات الغد عبر زيارة الجناح الروسي في «إكسبو 2020»، بهدف استكشاف كيف يمكن للبشر التفاهم بين بعضهم بعضاً على الرغم من الاختلافات، وكيف يمكن ربط الأفراد والعقول دون انتقال من موقع لآخر، وستعرض روسيا في الجناح المعارف الواسعة التي تتمتع بها في مجموعة متنوعة من المجالات.

وتتيح منطقة التنقل للدول المشاركة بأجنحة استكشاف التطور الإنساني من خلال الإمكانات المتزايدة الكامنة في عملية التنقل، لاسيما أن لدى البشر شغفاً باستكشاف المناطق الجديدة ومقابلة أناس جدد وتطوير أفكار جديدة، فالتنقل هو الوسيلة التي يمكننا من خلالها تحقيق ذلك.

وتساعد منطقة التنقل الزوار على الاطلاع على التنقل في الماضي والحاضر والمستقبل، من الخرائط العتيقة إلى سفن الفضاء الحديثة في رحلة مدهشة من ثلاثة أجزاء، الأول يتضمن عودة بالزمن إلى الوراء، إلى القرن التاسع في بغداد للالتقاء بعمالقة التنقل «في الواقع وفي الخيال»، ثم متابعة التطور المذهل لدبي من قرية معتمدة على صيد اللؤلؤ إلى مدينة حديثة، وصولاً للانضمام إلى المهمة الفضائية المتجهة إلى المريخ.