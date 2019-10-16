هزاع بن زايد: عقود من الصداقة والتعاون بين البلدين

أبوظبي (الاتحاد) أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن الزيارة التاريخية لفخامة رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين إلى الإمارات ثمرة عقود من علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين.

وأضاف سموه عبر «تويتر»: «بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ترسخت هذه العلاقات حتى بلغت مستويات نموذجية والمستقبل يحمل مزيداً من آفاق التعاون في شتى المجالات».

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