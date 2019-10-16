جمال سند السويدي: فرصة تاريخية لإحداث نقلة نوعية في العلاقات

أبوظبي (الاتحاد) قال سعادة الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، إن زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تعد بمثابة فرصة تاريخية لإحداث نقلة نوعية في علاقات التعاون المشتركة بين البلدين، في ظِل تنامي هذه العلاقات خلال السنوات الأخيرة، وهو ما تكلل بالتوقيع على اتفاقية إعلان شراكة استراتيجية في يونيو 2018 تشمل المجالات السياسية والأمنية والتجارية والاقتصادية والثقافية، إضافة إلى المجالات الإنسانية والعلمية والتكنولوجية والسياحية.

وأكد أن هناك حرصاً متبادلاً من قِبل الدولتين على تطوير علاقاتهما الثنائية، حيث تدرك الإمارات المكانة الكبيرة التي تتمتع بها روسيا كقطب دولي على الساحة العالمية خلال المرحلة الراهنة، وبالتالي الأهمية الخاصة لتطوير علاقات قوية معها، ومن هذا المنطلق، كانت الزيارتان التاريخيتان اللتان قام بهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى موسكو في مارس 2016 ويونيو 2018.

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