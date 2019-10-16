«تنفيذي الشارقة» يعتمد المستفيدين من تحويل القرض السكني إلى منحة

الشارقة (الاتحاد)

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أمس، الاجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي للإمارة، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة اطلع المجلس على توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة حول مناقشة سياسة هيئة تطوير معايير العمل في إمارة الشارقة، والتي من شأنها تحقيق التكامل بين المؤسسات الحكومية لتحقيق التنمية الشاملة التي تتبناها إمارة الشارقة، ووجه المجلس بإحالة التوصيات إلى هيئة تطوير معايير العمل للنظر في تطبيقها وتجهيز الرد عليها.

وضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرامية إلى تحقيق الأمان الأسري والاستقرار السكني والاجتماعي والاقتصادي اعتمد المجلس القائمة الثانية لسنة 2019 من المستفيدين من تحويل قرار الدعم السكني من فئة القرض إلى فئة المنحة.

وأشار المهندس خليفة بن مصبح الطنيجي رئيس دائرة الإسكان أن المكرمة التي وجه بها صاحب السمو حاكم الشارقة لها الأثر الكبير في تخفيف الأعباء على المواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم بعيداً عن إجهاد أنفسهم بالديون والأعباء المالية الكبيرة.

وأضاف الطنيجي أن الدائرة تعمل على دراسة كافة المستحقين للمكرمة، واستيفائهم الشروط لمباشرة العمل على تحويلها إلى منحة.

وقدم علي بن سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي عرضاً حول تحقيق مطار الشارقة إنجازاً نوعياً جديداً بتصدره لمطارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحصوله على المركز الرابع عالمياً من حيث دقة إقلاع الرحلات، والتي وصلت إلى 91.1% ضمن خطته التي تهدف إلى إقلاع الطائرة، حسب الموعد المحدد من دون أي تأخير، في حين أن هذه النسبة وصلت إلى 95% بحسب بيانات «او اي جي»، المؤسسة الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران، والتي اعتمدت «15 دقيقة هامش التأخير» في الرحلة.

وأشار المدفع إلى أن وصول مطار الشارقة الدولي للمستوى الكبير، وتحقيقه الإنجازات يأتي بتوجيهات سديدة وحكيمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة مباشرة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، الأمر الذي ساهم في تطوير كافة الخدمات وتوفير التسهيلات التي وصلت بالمطار إلى المستويات المتقدمة عالمياً.

وأوضح رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي أن تحقيق هذا الإنجاز جاء نتيجةً للإجراءات الاستثنائية التي يتبعها المطار بالتعاون مع الشركاء وللجهود المشتركة التي تبذلها جميع القطاعات بالمطار في مختلف الوظائف، وتعد أحد العناصر الرئيسة لنجاح عملية التشغيل في أي مطار.