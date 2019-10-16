الامارات | مكتوم بن محمد يفتتح مؤتمر التنقّل ذاتي القيادة ويكرّم الفائزين في «تحدي دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن مكتوم بن محمد يفتتح مؤتمر التنقّل ذاتي القيادة ويكرّم الفائزين في «تحدي دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، مؤتمر دبي العالمي للتنقّل ذاتي القيادة، كما كرّم سموه الفائزين في «تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة»، الذي تنظّمه هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بحضور ما يزيد على 700 من رواد التكنولوجيا والمبتكرين والمبدعين، و3000 زائر للمعرض المصاحب للمؤتمر من 20 مدينة في العالم، لاستعراض التقنيات الحديثة، ومناقشة ووضع إطار عام للتشريعات المتعلقة بالنقل الذاتي.

كان في استقبال سموه لدى وصوله مقر المؤتمر بمركز دبي التجاري العالمي، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات مطر الطاير.

وخلال الجلسة الافتتاحية، تابع سموه والحضور فيلماً عن مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ويأتي تنظيمه في إطار جهود الهيئة لدعم استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة.

وألقى الكلمة الرئيسة للمؤتمر مؤسس ومدير المنتجات التنفيذي الحاصل على درجة الدكتوراه في مجال الروبوتات من جامعة MIT، المصمم السابق في شركة «تسلا» لنظام الملاحة الآلي الدكتور سترلنج أندرسن، حيث تطرق خلال كلمته لجديد عالم المواصلات، والتحديات الاقتصادية والاجتماعية لقيادة البشر للسيارات، ومستقبل التنقل ذاتي القيادة، وتأثيره الإيجابي في الحياة الاجتماعية، والتنقل الآمن للسكان بشكل عام. كما تناولت كلمته دور اللاعبين الأساسين في التحوّل نحو عالم تكون فيه المركبات ذاتية القيادة هي العنصر الرئيس لتنقل السكان، والأدوار التي يفترض أن يقوموا بها، كما سلّط أندرسن الضوء على أهم المشروعات التطويرية البارزة، ومجالات التركيز التنموي نحو التنقل ذاتي القيادة.

ثم شاهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم والحضور فيلماً عن «تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة»، الذي يبلغ مجموع جوائزه 19 مليون درهم (نحو 5.1 مليون دولار)، وشارك فيه 65 مؤسسة أكاديمية وشركات عالمية من أكثر من 20 دولة، وتأهل للمنافسات النهائية 15 مرشحاً، واستهدف التحدي تطبيق الميل الأول والأخير من الرحلات، وتأهلت خمس شركات رائدة في صناعة المركبات ذاتية القيادة، وثلاث شركات ناشئة للمنافسات النهائية، إضافة إلى سبع جامعات محلية وعالمية، وخضعت المركبات من فئة الشركات الرائدة المتأهلة للتصفيات للعديد من السيناريوهات وحالات الاختبار التي طُبقت في مسار مجهز.

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واستعرض الفيلم الاختبارات التي أجريت على الشركات الرائدة في واحة دبي للسيليكون، منها توقف المركبات، والتوقف عند محطة الحافلات، والتوقف الاضطراري، وعبور طفل لممر المشاة.

كرّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم الفائزين في تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، وتم تسليم ملف قائمة الشركات الفائزة في التحدي عبر جهاز التوصيل ذاتي القيادة «روكسو» من شركة فيديكس إكسبريس، واستحوذت الشركات الفرنسية على جوائز فئة الشركات الرائدة، البالغ مجموع جوائزها ثلاثة ملايين دولار.

كما كرّم سموه الفائزين في فئة الشركات الناشئة، وكرم أيضاً أعضاء اللجنة التحكيمية لتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة.

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جهة عالمية من 20 دولة تنافست على جوائز «تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة».