الامارات | موظفو «إقامة دبي» يستعدون لتوفير تجربة فريدة لزوار «إكسبو»

شكرا لقرائتكم خبر عن موظفو «إقامة دبي» يستعدون لتوفير تجربة فريدة لزوار «إكسبو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، اللواء محمد أحمد المري، قيادات ومسؤولي الإدارة بضرورة الوجود ميدانياً، لمتابعة سير الإجراءات والتأكد من سلاستها، ترجمة لرسالة الموسم الجديد، التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وأكد المري أن موظفي «إقامة دبي» «على أعلى قدر من الجاهزية دائماً لتقديم الخدمات، استعداداً لـ(إكسبو 2020)، لضمان توفير تجربة فريدة لزوار هذا الحدث الدولي المرتقب».وقال المري، لـ«الإمارات اليوم»، إننا «نعمل في (إقامة دبي) على ترجمة مختلف الاستراتيجيات ورؤى القيادة»، مؤكداً أن ما جاء في رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي وجهها في بداية الموسم الجديد، وقال فيها إن مكان المسؤولين والوزراء والقادة هو الميدان، كان حافزاً ودافعاً لموظفي «إقامة دبي»، لبذل مزيد من العطاء والإخلاص لخدمة عملهم ووطنهم.

وأشاد المري بمبادرة رئيس قسم المناوبة الأولى في المبنى 3 بمطار دبي الدولي، النقيب جمعة عبدالله عبيد بن صبيح الفلاسي، الذي بادر من تلقاء نفسه بالنزول إلى الميدان، ومتابعة العمل، وقال: «إننا نفتخر بمثل هؤلاء الموظفين الذين لا يكتفون بالجلوس خلف المكاتب، بل ينزلون إلى الميدان لمتابعة احتياجات الناس وتلبيتها. إنه مثال على الموظف الحكومي المتميز في عمله وتعامله وتواضعه، الذي لابد أن يحتذيه زملاؤه في العمل».

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وأكد أن موظفي «إقامة دبي»، في مطار دبي الدولي، يبذلون جهوداً كبيرة للتيسير على المسافرين، وتقديم خدمات متميزة لهم، الأمر الذي رسخ السمعة الطيبة للدولة لدى الناس، والثقة بقدرتهم على توفير الأمن والسلام للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة، مضيفاً أن مأموري الجوازات، الذين يعملون بالمطار، حريصون على ترجمة رؤية وتوجيهات القيادة، التي تؤكد أن السعادة أسلوب حياة مجتمع الإمارات، والهدف الأسمى للعمل الحكومي، موجهاً بضرورة مواصلة العمل بكل جد واجتهاد، لتقديم خدمات متميزة للمتعاملين، وفق المعايير العالمية، وتيسير السبل والإمكانات لخدمتهم، والعمل على إسعادهم، بما يعكس الصورة الحضارية للدولة.

ونفذ المري جولة تفقدية، للوقوف على سير العمل والإجراءات المتبعة في حركة المسافرين القادمين والمغادرين عبر مطارات دبي، حيث يعتبر مطار دبي أحد المنافذ الحيوية المهمة للإمارة، ويشهد ازدياداً في نمو حركة المسافرين اليومية، «ما يتطلب منا أن نكون على أعلى قدر من الجاهزية دائماً لتقديم الخدمات، لاسيما أن (إكسبو 2020) أصبح على الأبواب، ولابد من الاستعداد والعمل والتكاتف مع المؤسسات الحكومية في الدولة، لضمان توفير تجربة فريدة لزوار هذا الحدث الدولي المرتقب، الذي يتوقع أن يجتذب نحو 25 مليون زائر».

المري يوجه القيادات بالنزول إلى الميدان.