الامارات | بطولة «فيرست غلوبال» تعزّز مكانة دبي مركزاً عالمياً لتكنولوجيا المستقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة «فيرست غلوبال» تعزّز مكانة دبي مركزاً عالمياً لتكنولوجيا المستقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف دبي بطولة العالم للربوتات والذكاء الاصطناعي «فيرست غلوبال»، خلال الفترة من 24 إلى 27 أكتوبر 2019، بمشاركة 191 دولة و1500 متسابق، تراوح أعمارهم بين 14 و18 عاماً، لتكون بذلك النسخة الأكبر للبطولة على مستوى العالم، ما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً لتكنولوجيا المستقبل، تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى الاستثمار في العقول، فضلاً عن أن اختيار موضوع البطولة جاء تحت عنوان «حماية المحيطات»، ومواكباً لاهتمام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بحماية البيئة.

وتفصيلاً، أكدت مؤسسة دبي للمستقبل أن بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي «فيرست غلوبال»، التي تستضيفها دبي خلال الفترة من 24 إلى 27 أكتوبر 2019، في أول ظهور للحدث العالمي الضخم والأكبر من نوعه على مستوى العالم خارج الأميركتين، تعزز مكانة إمارة دبي مركزاً عالمياً لتكنولوجيا المستقبل، تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى الاستثمار في العقول والمواهب، وتشجيع المبتكرين والكفاءات لدعم التنمية المستدامة، وتأكيداً على مكانة دبي منصة عالمية لأفضل المواهب الشابة والطاقات الواعدة في المجالات كافة.

جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي عُقد أمس في مقر مؤسسة دبي للمستقبل، وتحدث فيه وزير الدولة للذكاء الاصطناعي عمر سلطان العلماء، والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي المستقبل خلفان جمعة بلهول، بحضور ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية.

وأوضح العلماء أن استضافة هذا الحدث في دبي للمرة الأولى في المنطقة، وبنسخة أكبر من النسخة التي أقيمت سابقاً في الأميركتين، يؤكد مكانة الإمارات وريادتها كواحدة من أكثر دول العالم اهتماماً ببناء أسس المستقبل، وتطوير مجالات نوعية، منها تكنولوجيا الروبوتات والذكاء الاصطناعي، وتعزيز استخداماتها في مختلف القطاعات التي تمس حياة الناس، مشيراً إلى أن استضافة هذا الحدث العالمي تنسجم مع مسيرة صناعة المستقبل في دولة الإمارات، وتعكس مكانتها الرائدة في دعم وتطوير قطاعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار لما فيه خير الإنسان، ما يؤكد حرص دولة الإمارات على تعزيز الشراكات العالمية الهادفة إلى صناعة مستقبل أفضل للجميع، وسعيها لدعم واستقطاب أفضل المواهب والعقول وأصحاب الأفكار الاستثنائية من مختلف أنحاء العالم، وإتاحة الفرصة لهم للإسهام في نشر المعرفة والابتكار وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة.

وأكد أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أثمرت تهيئة البيئة المناسبة لتحفيز شبابنا على الانخراط في مجال العلوم الحديثة، مع الاهتمام بأبرز ما قدمته التكنولوجيا من تقنيات فائقة القدرة، ومنها الروبوتات والذكاء الاصطناعي، كونهما أصبحا اليوم محل أنظار العالم، بما يقدماه من حلول تعين على التغلب على التحديات القائمة والمستقبلية.

ونوّه بأن اختيار موضوع «حماية المحيطات» لتدور حوله منافسات بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي «فيرست غلوبال»، جاء مواكباً لاهتمام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بحماية البيئة، وضرورة الحافظ عليها، وإنقاذها من الملوثات التي من شأنها الإضرار بمختلف أشكال الحياة الفطرية، سواء في البر أو البحر، وكذلك اهتمام سموه وتوجيهاته بشأن نشر الوعي حول هذا التحدي الكبير لارتباطه بمستقبل الأجيال المقبلة.

وأضاف أن اهتمام سمو ولي عهد دبي بالبيئة، والمكانة الرائدة للدولة على مستوى العالم في دعم الجهود الرامية إلى ضمان صحة المحيطات واستدامة تنوعها البيولوجي، كان محط اهتمام وتقدير من القائمين على البطولة العالمية، لذلك جاء اختيار مجال المحيطات لتدور حوله تحديات البطولة، بهدف تعزيز الوعي بأهمية ثقافة الحفاظ على البيئة لإحداث تغيير إيجابي، وضرورة تسليط الضوء على أهمية تنظيفها من ملايين الأطنان من الملوثات الناجمة عن الأنشطة الصناعية، وسوء إدارة أنظمة الصرف الصحي، والممارسات البحرية الملوِّثة، ما يؤثر سلباً في الحياة البحرية، ويهدد تنوعها البيولوجي.

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ولفت إلى أن الدورتين السابقتين شهدتا مشاركة مئات الفرق الطلابية من أنحاء العالم لابتكار روبوتات تساعد على إيجاد حلول لتحدي الوصول إلى المياه النظيفة والطاقة المستدامة في مدينة واشنطن عام 2017، وتحدي توفير الطاقة المستدامة في مدينة المكسيك عام 2018.

وحول طبيعة المنافسة بين الفرق، قال وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، إن منافسات البطولة لن تتوقف عند التحدي الفردي بين فرق الدول المشاركة وصولاً لاختيار الفائز.

بدوره، قال خلفان جمعة بلهول، إن النسخة التي ستنطلق في دبي 24 أكتوبر الجاري تشارك فيها 191 دولة و1500 متسابق، تراوح أعمارهم بين 14 و18 عاماً، لتكون بذلك النسخة الأكبر للبطولة على مستوى العالم، مشيراً إلى أن المكانة التي حققتها دبي في هذا المجال شجعت دولاً كثيرة على المشاركة في تحدي «فيرست غلوبال» هذا العام.

خلفان جمعة بلهول:

«1500 متسابق من 191 دولة أعمارهم تراوح بين 14 و18 عاماً يتنافسون للوصول إلى منصة التكريم».

عمر سلطان العلماء:

«اهتمام سمو ولي عهد دبي بالحفاظ على البيئة ألهمنا اختيار موضوع التحدي (حماية المحيطات)».