الامارات | شرطة الفجيرة تضبط متجاوزي الإشارة الحمراء بجهاز مراقبة

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الفجيرة تضبط متجاوزي الإشارة الحمراء بجهاز مراقبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شرطة الفجيرة عن تركيب جهاز مراقبة خاص بتسجيل المركبات التي تتجاوز الإشارة الحمراء على تقاطع شارع الشيخ محمد بن حمد الشرقي، مرتبط بالمخرج المؤدي إلى بوابة الشحن المخصصة للمطار.

وأوضحت أنه مخالفة قطع الإشارة الحمراء قيمتها 1000 درهم بالإضافة إلى 12 نقطة مرورية وحجز المركبة لمدة شهر، مشيرة إلى أن نظام المراقبة عند التقاطعات الذي باشرت شرطة الفجيرة بتنفيذه جاء لتحسين السلامة المرورية على التقاطعات، ويعتبر من الأنظمة المرورية الحديثة، بما يمكن من إجراء تقييم مستمر للحالة الهندسية للتقاطعات وتأثيرها على السلامة المرورية وخفض وقوع الحوادث المرورية.

وأفاد مدير دائرة الأشغال العامة والزراعة، سالم محمد علي المكسح، بأنه تم افتتاح شارع المطار بعد أن أنجزت الدائرة متطلبات مشروع الطريق على مرحلتين بطول ستة كيلومترات، إلى جانب تركيب إشارتين ضوئيتين وتشغيلهما، الأولى على دوار الصناعية القديم بالقرب من مركز اللولو مول، فيما تم تركيب الثانية عند تقاطع شارعي المطار ومريشيد.

وأشار إلى أنه تم افتتاح الشارع بالتعاون مع إدارة المرور والدوريات والبلدية على مرحلتين، الأولى تضمنت إنشاء طريق جديد من ثلاث حارات في كل اتجاه، فيما تضمنت أعماله في المرحلة الثانية إعادة هيكلته وتوسعته حتى تقاطع شارع مريشيد، وتزويده بإنارة أرضية إلى جانب أعمدة إنارة حديثة على جانبيه.