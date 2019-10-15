محمد بن زايد في مقدمة مودعي الرئيس الروسي في ختام زيارته للدولة

غادر فخامة فلاديمير بوتين، رئيس جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة، البلاد اليوم بعد زيارة للدولة. وكان في وداع فخامته، لدى مغادرته مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. اقرأ أيضاً... محمد بن زايد وبوتين يشهدان تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين

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