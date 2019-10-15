الامارات | حكومة الشارقة تبدأ تدريب 562 مواطناً ومواطنة لتأهيلهم للوظائف الجديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة الشارقة تبدأ تدريب 562 مواطناً ومواطنة لتأهيلهم للوظائف الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ البرنامج الوطني لتأهيل الموظفين الجدد بحكومة الشارقة تدريب وتأهيل 562 مواطنا ومواطنة بداية الأسبوع القادم لمدة شهر، وهم من الفئات الست التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، لتعيينهم على ثلاث دفعات.

جاء ذلك في إعلان رسمي بثه برنامج "الخط المباشر"، رداً على استفسارات العديد من الأشخاص الذين تم تعيينهم من الدفعات الثلاث، إذ سيتم تدريب المواطنين والمواطنات وفق برامج إدارية تعتمد على خطط تدريبية وتأهيلية لتمكينهم من القيام بالمهام التي توكل لهم مستقبلا.