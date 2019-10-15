محمد بن زايد والرئيس الروسي يشهدان تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس جمهورية روسيا الاتحادية، مراسم تبادل اتفاقيات و مذكرات تفاهم بين دولة الإمارات العربية المتحدة و روسيا الاتحادية شملت المجالات الاقتصادية والاستثمارية و البيئية والتي تستهدف تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات. اقرأ أيضاً... صور.. الرئيس الروسي يصل الدولة ومحمد بن زايد في مقدمة مستقبليه

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