دوريات شرطة أبوظبي تزدان بأعلام الإمارات وروسيا احتفاء بزيارة بوتين

قامت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بتزيين مجموعة من دورياتها الشرطية و المرورية بأعلام دولة الإمارات العربية المتحدة و جمهورية روسيا الاتحادية وصبغها بهوية الشرطة الروسية وذلك احتفاء بزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للدولة. اقرأ أيضاً.. صور.. الرئيس الروسي يصل الدولة ومحمد بن زايد في مقدمة مستقبليه

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