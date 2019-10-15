كراون جول 2019: منصور يواجه سيزارو

تم الإعلان عن أن نجم WWE السعودي منصور سوف يواجه سيزارو في عرض كراون جول الذي سيقام يوم الخميس 31 أكتوبر في الرياض بالمملكة العربية السعودية على استاد الملك فهد الدولي.

وكان منصور كان قد صنع التاريخ في بلاده بالسعودية بعد أن شارك في نزال باتل رويال ٥٠ رجل في جدة يونيو الماضي وفاز فيه وهو الأمر الذي صدم العالم.وخلال نزال باتل رويال ٥٠ رجل الذي فاز فيه النجم السعودي قام منصور بإقصاء سيزارو من بين النجوم الخمسين المشاركين في النزال. وبعد ذلك بلحظات قليلة قام منصور بإقصاء إلايس ليفوز في هذا النزال وسط فرحة لا توصف له وللجمهور السعودي أثناء عرض سوبر شوداون في جدة يونيو الماضي.

وهذه المرة سوف يكون منصور وسيزارو داخل الحلبة مرة أخرى ولكن تلك المرة ستكون المنافسة بينهما وجها لوجه في عرض كراون جول.عرض WWE كراون جول من بين الأحداث المميزة خلال موسم الرياض حيث سيشهد أيضا نزالات مثيرة مثل النزال بين فريق هوجان (سيث رولينز و روسيف) ضد فريق فلير (راندي أورتن و كينج كوربن) حيث سيقوم عضوي قاعة مشاهير WWE بقيادة فريقيهما المختارين في نزال تاج تيم خمسة ضد خمسة. وأيضا نزال على لقب WWE بين بروك ليسنر ونجم UFC كين فيلاسكيز ونزال بين الملاكم البريطاني تايسون فيوري وبرون سترومان.

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وسوف يشارك نجوم WWE رومان رينز و "ذا فيند" براي وايت وذا نيو داي واي جاي ستايلز في هذا الحدث.

وخلال الأسابيع القادمة سوف يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل بخصوص نزالات هذا العرض بالإضافة إلى معلومات عن البث الإقليمي.التذاكر مازالت متاحة عبر موقع www.TicketMX.com بأسعار تبدأ من 25 ريال سعودي.