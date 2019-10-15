تحليل اقتصادي موسّع: إليزابيث وارن، الرئيس المقبل للولايات المتحدة الأمريكية

بعد أن حالفني الحظ في توقّع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وفوز ترامب، آمل أن أنجح مجدداً بوضع توقعات محظوظة، على الرغم من أن فكرتي الأساسية هي أن الانتخابات تحمل الخسارة، أكثر مما تحمله من انتصار.

أعرف أنه عنوان مستفزّ، ولكنها توقعاتي لانتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2020 (حالياً على الأقل). وأبتعد في مقالي عن التأييد أو الجزم، فهو لا يعدو كونه تخمينات مبنية على حقائق بيّنة.

كانت السيناتور كلينتون نفسها هي السبب الأساسي في خسارتها للانتخابات الرئاسية، ولم يكن الفوز أمامها صعباً على أي منافس. وفشل التصويت على البريكسيت بسبب النبرة الفوقية لمعارضيه أنفسهم مع الناخبين، والحملة الترويجية التي لعبت على وتر المخاوف بدلاً من الحقائق.

وأعتقد بأن السبب وراء الدعوة المبكرة لإجراء انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر 2020 يتجلى في ظهور السيناتور وارن كمرشحة ديمقراطية من الواضح أنها ستغير ديناميكيات الحملة الرئاسية المرتقبة في عام 2020.

وسيكون سيناريو بايدن مقابل ترامب أشبه بحرب تقليدية بين رجلين لتحديد الأقوى بينهما، بينما ستؤدي المعركة الانتخابية بين وارن وترامب إلى تباين واضح في الجوهر والأسلوب والشخصية. وقد تبدو المعركة الانتخابية من الخارج بين الاشتراكية والرأسمالية، ولكنهما في الواقع يتشاركان الكثير من المعتقدات؛ فكلاهما مؤيّد لفرض الرسوم الجمركية، وضد قوة الدولار، فضلاً عن جدول أعمالهما وخطابهما الوطني. ويمكننا القول بأنهما مرشحان شعبويّان. أما التباينات، فهي صارخة على أقل تقدير. وتتمثل الاختلافات الأكثر وضوحاً في الضرائب، ودور الحكومة في ضبط الشركات الكبيرة، وإيجاد فرص عمل وتحسين الأجور.

وعلى الرغم من خسارته لتصويت الملايين، فاز ترامب في السباق الرئاسي وجاء برسالة موحّدة حول تخفيض الضرائب، وافتتاح منشآت جديدة، وإلغاء القيود المباشرة، ويمثل ذلك إجراءات متكاملة لصالح الأسواق. وفي المقابل، تبدو أجندة السيناتور وارن كما يلي: نحن بحاجة لاستعادة الديمقراطية، وإعادة بناء الطبقة الوسطى، ووضع حد للفساد في واشنطن؛ ويتحقق ذلك عبر فرض الضرائب على الأثرياء، ومهاجمة الشركات الاحتكارية الكبرى (المصدر: (https://elizabethwarren.com/

وفيما يلي تسلسل أولويات أجرته صوت أمريكا حول أبرز النقاط في جدول أعمال وارن الانتخابي:



ما الذي قد يحرف دفّة الانتخابات لصالح السيدة وارن؟

لم يعد لكلمة "الاشتراكية" وقع "سيء" - يمكن الاطلاع على استطلاع ’جالوب‘ أدناه.



وحملت انتخابات منتصف الولاية الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية انتصاراً كبيراً للحزب الديمقراطي على الرغم من: غياب البرنامج وعدم وجود مرشّح للرئاسة، بل قامت على أساس قياس مستوى "كره ترامب". ومع ذلك، سجلت هذه الانتخابات رقماً قياسياً لم تشهده منذ عقود من حيث عدد النساء والشباب المشاركين في التصويت. وببساطة، قام ترامب بتفعيل "معارضة معاكسة" كبيرة بيديه. وربما ندعو ذلك قانون نيوتن السياسي الثالث: لكل ثورة سياسية ثورة سياسية مقابلة تعادلها في القوة، وتعارضها في الاتجاه. ((أبرز الدروس المستفادة من نتائج انتخابات منتصف الولاية الرئاسية / (الانقسام في عهد ترامب يدفع عدداً قياسياً من النساء نحو السباق الرئاسي في أمريكا))

تتحدث السيناتور وارن عن الناخبين من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض، ممن أغفل الرئيس ترامب شؤونهم وأخفق في تحويل قصة عدم المساواة بإصلاحاته التي ركزت على جانب العرض. وفي عهد الرئيس ترامب، تعتبر أمريكا أن: الأثرياء يدفعون ضرائب أقل منك بكثير. وتبدو الطبقة الوسطى والشباب والنساء متفقين على البحث عن بديل. ونعني بالبديل "شخصاً مختلفاً كلياً" - وسواء أحبّ المرء السيدة وارن أو لم يفعل، فإنها شخصية واضحة ومختلفة جداً من حيث خطابها وخطتها الاقتصادية الوطنية (انظر أدناه) قياساً بأي مرشح ديمقراطي سابق للرئاسة.

ويتضمن البرنامج محاولة جدية للحد من عدم المساواة بفرض ضريبة على الثروة، بحيث يدفع الأفراد والعائلات التي تتراوح ثرواتها بين 50 مليون دولار و1 مليار دولار ضريبة إضافية 2% على الثروة؛ فيما تبلغ هذه النسبة 3% لأي شخص تتجاوز قيمة ثروته 1 مليار دولار. وهو ما لاقى صدىً جيداً في أمريكا بينما "يدفع الأثرياء الآن ضرائب أقل من الفقراء" وفقاً لأحد مقالات ’نيويورك تايمز‘ المشار إليها أعلاه. وسيشهد تطبيق خطتها رفع الضرائب المترتبة على الشركات الكبرى.

كما سيتدهور الوضع الاقتصادي بين الآن وصولاً إلى الربع الثاني من عام 2020 على أقل تقدير؛ وحتى ذلك الحين، فإن "الاتفاق على عدم الاتفاق" مع الصين لن يغيّر من حظوظ فوز السيدة وارن. ويمكن تشبيه السيناتور وارن بـ "تداولات الزخم" بينما يبدو ترامب أشبه بـ "توزيع أرباح" بطيء الحركة.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أسبقيّتها الفعلية وفقاً لمارتن إنلاند، المحلل لدى أسواق ’نورديا‘ - من سيصبح المرشح الديمقراطي للرئاسة.

وبالطبع، يعتمد ما سبق على عنصرين رئيسيين: فوز السيدة وارن بترشيح الديمقراطيين، وعجز ترامب عن إعادة إطلاق عجلة الاقتصاد الأمريكي.

وأنا متأكد بنسبة 90% من عجز جو بايدن عن هزيمة ترامب في مواجهة مباشرة، وأدرك أن معظم "المعلقين" يعتقدون بأن ترامب سيهزم وارن، ولكنني أشك في ذلك؛ وقد عادوا للوقوع في الخطأ ذاته قبل فوز ترامب، لأن افتراضاتهم تستند إلى آراء قديمة حول الدوافع الحقيقية للانتخابات. واسمحوا لي مجدداً بالتأكيد على مدى أهمية الطريقة التي تسير بها الانتخابات، والتي تحمل الخسارة، بقدر يتخطّى ما تحمله من انتصار.

وقد يتعرّض ترامب للمساءلة دون إقالته من منصبه، لأن العديد من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ سيقفون إلى جانبه، ولكن هذه العملية ستنزف منه الكثير من الطاقة. وسيعاني في نهاية المطاف من تبعات الحرب التجارية وعبثه الذي لا ينتهي بالحقائق. وقد تبدو هزيمة بايدن ممكنة، ولكن الانتصار على وارن في السياسة سيكون اختباراً لمدى تمرّد مؤيدي ترامب غير الأساسيين على سلوكه وسجلّه؛ وثانياً، لمدى تحمس الناخب الديمقراطي الهامشي للخروج والتصويت عندما يطرح الديمقراطيون مثل هذا النوع الجديد من المرشحين.

وستتعرض شركات التكنولوجيا، من أمثال ’فيسبوك‘ و’أمازون‘ و’نتفليكس‘ و’جوجل‘، لتأثيرات شديدة السلبية من الأسواق، ولكنها ستلعب دوراً كبيراً في تحديد ملامح توقعاتنا للربع الأخير: الدولار القاتل، حيث تنادي وارن مثل ترامب إلى إضعاف قوة الدولار.

وبصورة عامة، ستشهد الأشهر المقبلة التراجع عن ترشيح جو بايدن؛ وبمجرد ارتفاع زخم ترشيح السيناتور وارن ووضوحه في السوق، يحتمل أن تتم عملية إعادة تسعير لأسهم شركات التكنولوجيا، وحتى الدولار. وفي الوقت الراهن، يتجه الاعتقاد الجماعي نحو قدرة بايدن على هزيمة ترامب؛ ولكن هذا الإجماع يتجاهل التحولات في الهيكلية الديموغرافية والسياسية في الولايات المتحدة الأمريكية، والحقيقة أن أكبر جيل في الولايات المتحدة الأمريكية - خلافاً لجميع دول السوق المتقدمة الأخرى خارج كندا، هو من جيل الألفية ممن وصلوا اليوم إلى عمر اتخاذ القرار في حال كانت لديهم الدوافع للخروج وخلط أوراق التصويت في نوفمبر المقبل.