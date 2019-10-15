إطلاق فعالية المحيطات في أبوظبي بتنظيم شركة ريد للمعارض وبرعاية وزارة التغيير المناخي والبيئة –...

أطلقت شركة ريـد للمعارض، الشركة الرائدة عالميا في تنظيم الفعاليات، وبرعاية وزارة التغييـر المناخي والبيئـة، فعــــالية

، والمقرر إقامتها كل سنتين في أبوظبي، ابتداءا من شهر سبتمبر 2020. Oceanology International Middle East 2020

، من أهم المعارض والمؤتمرات الرائدة في مجال تكنولوجيا علوم البحار، كونهاOceanology International تعد فعالية

المنصة التي تربط مصنعي ومستخدمي تكنولوجيا المحيطات في لندن منذ عام 1969. هذا وتعد حدثا عالميا بعد إطلاقها

.Oceanology International Americas ويتبعه Oceanology International China

يعد هذا الحدث الجديد والمقرر إقامته في أبوظبي، المنصة التي تجمع رواد الأعمال، الأكادميين، والحكومات، من خلال مبادراته المتعددة من معرض، ومؤتمر، ومناطق عروض حية تغطي كافة القطاعات: النفط والغاز البحري، علوم البحار، الانشاءات البحرية، الموانئ، الشحن، الأكاديمية، المصادر البحرية المتجددة، الحكومات، مصايد الأسماك، والثقافة المائية، هندسة السواحل وحمايتها، والأمن البحري.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي ، وزير التغير المناخي والبيئة وراعي هذا الحدث: " لطالما مثلت البيئة البحرية والحفاظ عليها أهمية قصوى بالنسبة لدولة الإمارات لارتباطها التراثي والثقافي بالمجتمع الإماراتي، ولما تمثله حاليا من مصدر مهم للدخل، لذا وبفضل توجيهات ورؤى قيادتنا الرشيدة وضعت الدولة برامج عدة لتحقيق استدامة هذه البيئة وحمايتها"، مشيراً إلى أن تنظيم

للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط في دولة الإمارات يؤكد Oceanology International Middle East فعالية

على الدور البارز الذي تلعبه الدولة في هذا المجال على المستويين المحلي والعالمي.

Advertisements

مشاركة 150 شركة عارضـــة، من 20 دولــــة، Oceanology International Middle East 2020تتوقع فعالية

وبمشاركة خمس أجنحة دولية، تجذب 2500 زائر.

قال فاسيل زيلاجو، المدير التنفيذي لشركة ريد للمعارض – الشرق الأوسط: "ان مسؤولية استخدام محيطات العالم هي مسؤولية الجميع ، والتكنولوجيا هي المحرك الوحيد الذي سيسمح لنا بمواصله تسويق محيطاتنا في حين نعمل بطريقه مستدامه ومسؤولة ، ولا سيما هنا في منطقه الخليج العربي والمحيط الهندي. تلتزم شركة ريد للمعارض بفتح قنوات التواصل المعنية بهذا الشأن ، والتي تتماشي تماما مع الاستجابة للتعامل مع هذه التحديات.

في هذا العام، بالذكرى الخمسين لتأسيسها، وهي الآن تغطي كلا من Oceanology International تحتفل فعالية

المجتمعات الاوروبيه والامريكيه الشمالية والصينية ، ونحن متحمسون جدا لجلب هذا الحدث إلى الشرق الأوسط.

في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) في الفترةOceanology International Middle East 2020تقام فعالية

7-9 سبتمبر 2020.

تنظم شركة ريد للمعارض - الشرق الأوسط سنويا القمة العالمية لطاقة المستقبل ، والمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر والذي يعقد كل سنتين، ومعرض المجوهرات والساعات في أبوظبي، ومعرض المطارات في دبي.