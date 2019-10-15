40 فندقاً لماريوت الدولية في دولة الإمارات تشارك بمبادرة "مسير المدينة"

أعلنت ماريوت الدولية عن مشاركة 40 من الفنادق التابعة لها في دولة الإمارات العربية المتحدة بمبادرة "مسير المدينة" دعماً لبرنامج "فرح" لطب الأطفال التابع لمؤسسة "الجليلة" الخيرية، والذي يكرس أهدافه لإنقاذ حياة المرضى من خلال تقديم الخطط العلاجية اللازمة وتمويل الأبحاث المتطورة ومنح الأمل لأعداد لا تُحصى من الأطفال وعائلاتهم.

وستشهد مبادرة "مسير المدينة" مشاركة أكثر من ألف متطوع في أربعة ماراثونات خيرية أو مسيرات جوالة ستقطع شوارع دبي والإمارات الشمالية. وتعد المبادرة التي ستنطلق يوم السبت 26 أكتوبر، جزءاً من برنامج "تحدي دبي للياقة" لهذا العام، والذي يهدف إلى الترويج لأسلوب الحياة الصحي بين سكان دبي وتحويلها إلى واحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم.

وبوصفها داعماً رئيسياً للأنشطة الخيرية، ترحب فنادق ماريوت الدولية بأفراد المجتمع الأهلي والمحلي، وتدعوهم إلى المشاركة والانضمام إلى أحد مسارات الجري أو المشي التي ستجوب أرجاء الإمارات العربية المتحدة:

مسار الخور للجري - سيكون التجمّع أمام ’فندق وأبراج شيراتون خور دبي‘ الساعة 8 صباحاً للمشاركة في مسار جري بطول 2.5 أو 5 أو 10 كيلومتر عبر خور دبي.

مسير المارينا -سيكون التجمّع أمام فندق ’جروسفينور هاوس دبي‘ تمام الساعة 10 صباحاً للانطلاق في مسير لمسافة 10 كيلومتر عبر ’دبي مارينا‘.

مسير القناة - ينطلق المسير من أمام فندق ’جي دبليو ماريوت ماركي دبي‘ الساعة 2 بعد الظهر، وسيقطع المشاركون مسافة 10 كيلومتر على قناة دبي المائية.

مسير الشارقة إلى عجمان - ينطلق المسير من أمام ’منتجع وسبا شيراتون الشارقة بيتش‘ الساعة 4 عصراً، وسيقطع المشاركون مسافة 4 كيلومتر وصولاً إلى فندق ’عجمان سراي‘.

ويجب على المشاركين في أي فعالية من الفعاليات الأربع دفع رسوم تسجيل قدرها 100 درهم إمارتي للشخص الواحد، والتي سيذهب ريعها إلى مؤسسة "الجليلة" الخيرية. كما سيتلقى كل مشارك قميصاً في يوم الفعالية إضافة إلى تزويد المشاركين بالطعام والشراب طوال فترة الفعالية.

للتسجيل يرجى التواصل مع [email protected]

وبهذا الصدد، قال السيد جيدو دي وايلد، الرئيس التنفيذي للعمليات في ماريوت الدولية بمنطقة الشرق الأوسط: "نبحث في ماريوت الدولية وبشكل دائم على فرص جديدة ومتميزة لإشراك فريقنا وموظفي مجموعتنا في دعم القضايا ذات الطابع الخيري، وتعد مبادرة "مسير المدينة" أحدث الفعاليات التي تضاف إلى رصيد أنشطتنا الخيرية الهادفة إلى جمع التبرعات واستقطاب وحشد كل الإمكانيات المتواجدة لدعم القضايا الإنسانية".

وأضاف: "نسعى من خلال المبادرة إلى دعم وتشجيع المشاركات الرياضية الجماعية لسكان دبي في إطار "تحدي دبي للياقة"، وذلك من خلال تحفيز المشاركين فيه إلى تحسين مستوى لياقتهم البدنية والتبرع لصالح الأطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة في الوقت نفسه. لذا، ندعو جميع أفراد المجتمع المحلي لينضموا إلينا يوم 26 أكتوبر، ونتطلع لرؤية أكبر قدر ممكن من المشاركين هناك".

وتدعم مبادرة "مسير المدينة" النسخة الثانية عشر من حملة "الطريق إلى التوعية" التي أطلقتها مجموعة ماريوت الدولية لجمع التبرعات لصالح القضايا الخيرية، التي نجحت في إحداث فرق حقيقي في حياة الكثير من الأطفال المصابين بأمراض مزمنة على مدار أكثر من عقد من الزمن في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ومن خلال حملة "الطريق إلى التوعية"، ينظّم شركاء العلامة في الشرق الأوسط وأفريقيا سنوياً مبادرات تهدف إلى جمع التبرعات لدعم أبرز المؤسسات العاملة والجمعيات الخيرية في مجالات مختلفة مثل الطب وإعادة التأهيل والتعليم والخدمات العلاجية، وذلك من أجل تحسين المستويات المعيشية للأطفال المحتاجين. وتقدم الحملة دعمها لمؤسسة "الجليلة" الخيرية في الإمارات العربية المتحدة.

من جانبه، قال الدكتور عبدالكريم سلطان العلماء، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الجليلة: "نفخر بالتعاون القوي وطويل الأمد الذي يجمعنا مع ماريوت الدولية المتميزة في مبادرات جمع التبرعات التي يقودها الموظفين، مثل مبادرة "مسير المدينة" التي تروج لصحة الموظفين عبر الأنشطة الرياضية، وتعزز ثقافة العطاء الخيري ضمن قطاع الضيافة، وتُلهم المجتمع لدعم برامج الرعاية الصحية والطبية التابعة لمؤسسة الجليلة".

وأضاف: يُعد "تحدّي دبي للياقة" مبادرة واسعة النطاق على مستوى الإمارة، وتستخدم ماريوت الدولية هذه المنصة لتعزيز تأثيرها الخيري في سبيل تحسين حياة الأطفال المرضى، حيث يمكن للمشاركين في "مسير المدينة" في إطار التحدي إحداث فرق مع كل خطوة".

وفي هذا الإطار، قال دي وايلد: "نجحت ماريوت الدولية من خلال حملة "الطريق إلى التوعية" في إحداث نقلة نوعية في حياة الكثير من الأطفال المرضى في جميع أنحاء المنطقة، مدفوعين بشغف هائل ورغبة قوية في دعم وتحسين المجتمعات التي ندير بها محفظة أعمالنا".

يُذكر أن مبادرة "الطريق إلى التوعية" تأتي تحت إشراف منصة ماريوت الدولية للاستدامة والتأثير الاجتماعي "خدمة 360: فعل الخير في الاتجاهات كافة"، والتي تتركز مهمتها في توجيه السبل التي تنتهجها الشركة لإحداث تأثير إيجابي مستدام في مختلف المناطق التي تعمل فيها.