معالي الشيخ نهيان بن مبارك يجول في معرض بيج باد وولف 2019

قام معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح اليوم بزيارة معرض ’بيج باد وولف‘، الفعالية الأضخم من نوعها في العالم لبيع الكتب. وتجول معاليه في أروقة المعرض متفقدا أجنحته المختلفة لدى قاعة ’ساوند ستيج‘ في مدينة دبي للاستوديوهات.

ورافق معاليه في جولته السيد محمد العيدروس و ماجد السويدي، مدير عام مدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج، الشريك الإداري لدى شركة ’إنك ريدبل‘ لتجارة الكتب، التي تتولى تنظيم معرض ’بيج باد وولف‘ في دبي. وأبدى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان اهتمامه بتصفح العديد من الكتب من بين أكثر من ثلاثة ملايين كتاب جديد يقدمها المعرض بخصومات تتراوح بين 50 و80% على سعر التجزئة طوال فترة المعرض. ويشار إلى أن نصف المدة الزمنية للمعرض التي تبلغ 11 يوماً قد انقضت وبدأ العد التنازلي لختام الفعالية العالمية.

وفي سياق تعليقه على زيارة معالي الشيخ نهيان، قال العيدروس: "يتمثل هدفنا في الارتقاء بواقع ثقافة القراءة وتعزيز رسالة التسامح من خلال قراءة كلّ كتاب على حدة. وتُشكّل زيارة معالي الوزير دعماً قوياً للأهداف التي نسعى جاهدين لتحقيقها من خلال تنظيم معرض ’بيج باد وولف‘ في دبي. وتأتي الزيارة الكريمة لمعالي الوزير لتؤكد على نجاح مساعينا في ترسيخ مكانة ’بيج باد وولف 2019‘ كأكبر فعالية لبيع الكتب، والتي تتيح لعشّاق القراءة من مختلف أنحاء العالم وصولاً سهلاً لمجموعة واسعة من الكتب المميزة بأسعارٍ مخفضة.”

ويفتح معرض ’بيج باد وولف‘ أبوابه في دبي يومياً على مدار الساعة حتى الساعة 11:59 من ليل يوم الأحد 20 أكتوبر، ويشهد يومياً توافد الآلاف من عشاق القراءة في خطوة تُبرز شغف دولة الإمارات العربية المتحدة بالقراءة.

ويمكن لعشاق الكتب متابعة آخر المستجدات وعروض الهدايا وغير ذلك الكثير عبر حسابات المعرض على مواقع التواصل الاجتماعيّ: