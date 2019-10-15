غدآ المؤتمر الصحفي للدورة الرابعة لمهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى



يعقد الثلاثاء الموافق ١٥ أكتوبر في تمام الرابعة والنصف مساء المؤتمر الصحفي للدورة الرابعة لمهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى برئاسة الأستاذه سهير عبد القادر وذلك بمكتبة القاهرة بالزمالك.

ومن المقرر أن يتم خلال المؤتمر الاعلان عن تفاصيل الدورة الرابعة للمهرجان و يقام المؤتمر بحضور ممثلي كل من وزارة الثقافة، وزارة السياحة، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التضامن الإجتماعي، وزارة الاثار، ووزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج. الي جانب معالي المستشار الثقافي الصيني بمصر د. شي يو وين، وعدد من الفنانين منهم الفنانة الكبيرة لبني عبد العزيز، رانيا فريد شوقي وممثلين الدول الافريقية المشاركة.

كما يتضمن برنامج المؤتمر المشاركة الفنية لأولادنا ذوي القدرات الخاصة و أولاد مستشفي ٥٧٣٥٧ و النجم سامح يسرى سيشارك بفقرة فنية في المؤتمر وايضا يحضر الفنان أمير صلاح الدين نيابا عن فريق بلاك تيما بالإضافة إلى العديد من النجوم.

يذكر أن الدورة الرابعة من مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى يقام في الفترة من 27 الي 31 اكتوبر المقبل بمحافظة اسوان تزامنا مع اعلان الرئيس السيسي اسوان عاصمة للشباب الافريقي ، كما تقام تحت رعاية كل من وزارة الثفافة وزارة السياحة المصرية التي ادرجته بأجندة فعالياتها وكذلك وزارة الشباب والرياضة التي أدرجت المهرجان أيضا في أجندة فاعلياتها ووزارة التضامن و الهجرة والآثار والخارجية المصرية بهدف دعم العلاقات المصريه الإفريقية والصينية

علي الصعيدين الثقافي والسياحي. وكذلك محافظة اسوان التي قدمت كل الدعم والتسهيلات الممكنة للمهرجان ليكون مهرجانا لأهل أسوان.