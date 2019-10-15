علي العامري عضواً في الجمعية الدولية للكتّاب

نال الشاعر علي العامري عضوية الجمعية الدولية للكتّاب "بوغداني" في بروكسل وبريشتينا، والتي يرأسها الشاعر والمترجم والأستاذ الجامعي جيتون كلمندي.

ومنحت الجمعية عضويتها للعامري، بعد مشاركته في الدورة الخامسة من المهرجان الدولي للشعر في كوسوفو، الذي أقيم في مدينة راخوفيتس خلال الفترة من 13 إلى 15 أيلول/ سبتمبر 2019. وتضمن المهرجان قراءات شعرية باللغة الأم لكل شاعر، إلى جانب ترجمة لقصائدهم باللغتين الألبانية والإنجليزية.

وشارك العامري في ندوة عن أهمية الشعر، قال فيها إن "الأمّة العربية معروفة بأنها أمّة الشعر، وأن الشعر ديوانها وهو المعبّر عن الوجدان الشعبي على مر العصور"، واصفاً الشعر بأنه "صوت الضحايا والمهجّرين والمظلومين، وفي الوقت نفسه يمثّل صوت الحب، كما يشكّل الشعر طريقاً معرفياً يقوم على الحدس".

وتحدث عن التهجير القسري لعائلته من بيسان في شمال فلسطين، إثر الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين في العام 1948. وقال "في الذكرى السنوية لبدء التراجيديا الفلسطينية، يحتفل المحتل بتهجيرنا وطردنا من أرضنا وبيوتنا وحقولنا ومدارسنا وظلال أشجارنا، كما يحتفل باحتلال الأرض واحتلال التراث والتاريخ والأسطورة والرواية الفلسطينية"، مشيراً إلى جدار الفصل العنصري الذي أقامه الاحتلال في فلسطين، والجدار الذي يُخطط لبنائه بين الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك. وأكد علي العامري أن "الشعر سيبقى يحلم بالعدالة وإعلاء القيم الإنسانية، وسيبقى الشعر نقيض تلك الجدران المرئية والخفيّة أيضاً".

من جانبه أكد مدير المهرجان الدولي للشعر في راخوفيتس، الشاعر الكوسوفي فخر الدين شيخو أن "المهرجان يحتفي بالشعر والشعراء من مختلف دول العالم، ويقيم حوارية بين الثقافات المتعددة، مثلما يقيم حوارية بين القصيدة والرسم والموسيقى".

وأشار إلى أهمية الشعر في جمع شتات العالم، خصوصاً أن الشعر قادر على تجاوز الحدود. وقال شيخو إن "المهرجان يحتفي بالكلمة الجميلة والإبداع والصداقة والمحبة والقيم الجمالية والإنسانية، وهو يمثّل شكلاً من أشكال التبادل الثقافي، حيث يلتقي شعراء من مرجعيات ثقافية متعددة في فضاء المهرجان الذي تحتضنه راخوفيتس".

وكانت الدورة الخامسة للمهرجان شهدت مشاركة شعراء بمرجعيات ثقافية متعددة، من إيطاليا وإيرلندا واليابان والولايات والمتحدة الأميركية وسلوفينيا والدنمارك والبوسنة والهرسك وألبانيا وفرنسا ومقدونيا وهنغاريا، فضلاً عن شعراء من كوسوفو. وكان فريق من إذاعة وتلفزيون كوسوفو "آر تي كي" تابع فعاليات المهرجان، وأجرى مقابلات مع عدد من الشعراء المشاركين. كما التقط المصّور الفنان رومير إمامي، المقيم في سويسرا، صوراً للشعراء المشاركين، ضمن مشروع معرض للتصوير الضوئي، من المنتظر إقامته في نيويورك.

يذكر أن علي العامري يعمل مدير تحرير لمجلة "الناشر الأسبوعي" التي تصدر عن هيئة الشارقة للكتاب. وهو عضو في رابطة الكتّاب الأردنيين، والاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب، ونقابة الصحافيين الأردنيين. صدرت له ثلاث مجموعات شعرية، وترجمت قصائد له إلى الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية والمقدونية والألبانية والإسبانية، وصدر ديوانه الثالث بالإسبانية في سان خوسيه عاصمة كوستاريكا. وشارك في مهرجات شعرية عربية ودولية عدة، في الإمارات وفلسطين والأردن والعراق واليمن وسورية وفرنسا وإسبانيا وكوستاريكا وكوسوفو وتونس.