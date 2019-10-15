بطي سعيد الكندي يفتتح رسمياً ’أسبوع الشرق الأوسط لتقنيات التنظيف 2019‘

افتتح سعادة بطي سعيد الكندي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة مركز دبي التجاري العالمي، رسمياً اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 النسخة الخامسة من ’أسبوع الشرق الأوسط لتقنيات التنظيف 2019‘ الذي ستستمر فعالياته في الفترة بين 15-17 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي.

وتقام تحت مظلة المعرض’أسبوع الشرق الأوسط لتقنيات التنظيف 2019‘ مجموعة من الفعاليات التي تشمل ’معرض الخليج للغسيل- العناية بالمفروشات‘ الذي تُقدمه ’تيكس كير للمؤتمرات‘؛ و’مؤتمر إدارة المرافق‘؛ و’مؤتمر تقنيات التنظيف‘؛ و’مؤتمر إدارة المرافق‘؛ و’معرض الشرق الأوسط للتنظيف‘؛ و’معرض الخليج لغسيل السيارات- العناية بالسيارات‘.

عقب الافتتاح تقديم جولة تعريفية لسعادة الكندي، رافقه خلالها مجموعة من كبار المسؤولين في وممثلين’ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط‘ الجهة المنطمة للحدث، حيث اطلع سعادته على أقسام المعرض المحتلفة وأجنحة العارضين الرئيسيين مثل "دايفيرسي"، " انتركير"، هايجينتك" و"نلفيكس".

وبهذه المناسبة قال أبيشاك دلال مدير المعرض: "نشهد اليوم ظهور تقنيات مبتكرة ترسم ملامح جديدة لحلول التنظيف، ولاشك أن التأثير الإيجابي لهذه التقنيات سيطال الشركات العاملة ضمن مجموعة من القطاعات، بدءاً من الضيافة وإدارة المرافق وصولاً إلى شركات التكنولوجيا ومزودي خدمات المرافق. ويتركز هدفنا على تطوير قطاع التنظيف عبر توفير منصة مبتكرة تتيح لنا تبادل المعارف والخبرات؛ وكلنا ثقة بأن المندوبين وزوار المعرض سيكتسبون فهماً أعمق حول مستقبل هذا القطاع".

ويشارك في ’أسبوع الشرق الأوسط لتقنيات التنظيف‘ 50 جهة عارضة من 15 دولة. وتشمل أجندة المعرض اقامة مؤتمر مصاحب يشاك به مجموعة من خبراء القطاع لمناقشة مواضيغ متعلقة بأهمية تنبي نظم الأتمتة والرقمنة في قطاع الغسيل، بالإضافة إلى البحث في أفضل ممارسات التنظيف المرتبطة بالأقمشة والمفروشات في المنطقة.

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وبهذا الإطار يسلط ’معرض الشرق الأوسط للتنظيف‘ الضوء على أحدث الابتكارات في مجال ممارسات التنظيف والنظافة الصحية، بينما سيقدم ’معرض الخليج لغسيل السيارات- العناية بالسيارات‘ لمحة عن أحدث خدمات غسيل السيارات وصيانتها من خلال المنصة التجارية الوحيدة المخصصة لقطاع غسيل السيارات والعناية بها في منطقة الشرق الأوسط.

وضمن مشاركته في ’معرض الخليج للغسيل- العناية بالمفروشات‘ قال نيكولاوس باستراس، خبير تطبيقات العناية الأقمشة والمفروشات في شركة ’دايفرسي‘: "تشهد التقنيات الكيميائية تطوراً مستمراً للحد من بصمتها البيئية؛ وهذا ينطبق أيضاً على منتجات الغسيل والتنظيف الجاف. وتعتبر المنتجات الخالية من الفوسفات وحمض النتريلوترياسيتيك من حلول التنظيف الصديقة للبيئة، وهي تمثل جزءاً من مساعي القطاع لتخفيف الاعتماد على مادة رباعي كلور الإيثيلين (PERC)."

وأضاف باستراس: "علاوةً على ذلك، أدى الطلب المتزايد على ترشيد استهلاك الطاقة والمياه إلى تراكيب كيميائية جديدة وعمليات غسيل يمكنها تحقيق نتائج جيدة مع ضمان أدنى حدٍ ممكن من متطلبات المرافق. ويعمل مورّدو الآلات على تحقيق ذلك أيضاً، عبر إدخال معدات غسيل جديدة يمكنها ضبط استهلاك المياه وفقاً لوزن الأقمشة".

كما سيلتقي خبراء من شركات مثل ’دايفرسي‘ و’شركة مطارات دبي‘ و’إجادة‘ و’إعمار‘ و’فنادق ماريوت‘ و’ماستركارد‘، لتبادل وجهات النظر حول مدى تأثير التكنولوجيا المتطورة والعمليات التشغيلية المتقدمة على مختلف مجالات قطاع التنظيف.