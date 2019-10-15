الامارات | 5 حلول بديلة لتفادي نظام التعرفة المرورية في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 حلول بديلة لتفادي نظام التعرفة المرورية في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دائرة النقل أبوظبي، عن توفير منظومة النقل المتكامل في الإمارة 5 حلول بديلة لتفادي نظام التعرفة المرورية في إمارة أبوظبي، جاء ذلك خلال المحاضرة التي نظمتها الدائرة ومركز النقل المتكامل بالتعاون مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي، في مجلس محمد خلف بمنطقة الكرامة، تحت عنوان "مشروع التعرفة المرورية في إمارة أبوظبي".

وأكد المدير التنفيذي لقطاع النقل في الدائرة، إبراهيم الحمودي ، "خلال المحاضرة"، أن منظومة النقل المتكامل توفر حلولاً بديلة لأصحاب المركبات، تشمل إضافة 327 حافلة جديدة في مدينة أبوظبي بالتزامن مع تطبيق نظام التعرفة المرورية ما سيزيد الطاقة الاستيعابية لشبكة النقل بالحافلات، كما سيتم زيادة خطوط شبكة النقل بالحافلات داخل الجزيرة لتحسين كفاءتها والربط بين جزيرة أبوظبي وباقي المناطق، وزيادة استخدام مركبات الأجرة، حيث يتوفر حالياً ما يقارب من 6 آلاف و369 مركبة أجرة تبلغ نسبة إشغالها 45%، ومن المتوقع زيادة النسبة بعد تطبيق التعرفة المرورية وذلك لتوفير التغطية الكافية لاستخدامها.

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وتضمنت باقي الحلول، ترخيص وسائل التنقل ضمن الميل الأخير وتشجيع استخدامها ومنها السكوتر الكهربائي، وتشجيع خدمة صف وتنقل الموظفين ودعم الشركات والمؤسسات في تجهيز وتشغيل خدمات النقل الخاصة بهم من مواقع "صف وتنقل" التابعة للدائرة، بالإضافة إلى ترخيص وسائل النقل المستدام كخدمة تأجير المركبات بالساعات والتي بدأت منذ إبريل العام الماضي، حيث من المتوقع أن تزيد هذه الخدمة من مشاركة المركبات وتقليل نسبة تملكها ما سيسهم في تحقيق أهداف دائرة النقل الساعية نحو التشجيع على تغيير السلوكيات نحو نقل مستدام.

وقال الحمودي: "تكلفة البنية التحية للطرق خلال الفترة الماضية بلغت 32 مليار درهم، فيما تبلغ كلفة الصيانة السنوية لهذه البنية مليار درهم، ما يستلزم إيجاد حلول مستدامة للحفاظ عليها" مؤكداً على أن أهم أسباب تطبيق نظام التعرفة المرورية في جميع مدن العالم يرجع إلى أن التوسع في الطرق والشوارع يقابله زيادة في السيارات وبالتالي توسع أي مدينة لن يكون الحل للقضاء على الزحام وتسهيل حركة المرور، لأن المصب والمرد يكون دائماً لمكان واحد، لذلك نظام التعرفة يحد من التنقلات، ويدفع الشخص إلى ترتيب أولوياته، ما يتيح الفرصة لصاحب الحاجة الملحة للوصول إليها في أقصر زمن ممكن.