الامارات | "الإسعاف الوطني" يوضح سبب عدم إسعاف طفل إلى مستشفى بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن "الإسعاف الوطني" يوضح سبب عدم إسعاف طفل إلى مستشفى بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني أحمد الهاجري ردا على شكوى تقدم بها والد لطفل، ادعى بأن الإسعاف الوطني ومستشفى القاسمي رفضوا إسعاف طفله، أن هناك حالة طارئة اتصلت بالإسعاف الوطني بعد منتصف الليل لإسعاف طفل لا يتجاوز عمره الخمسين يوماً في حالة صحية حرجة من إمارة عجمان، إذ لم يتم رفض الحالة من قبل الإسعاف الوطني أو مستشفى القاسمي بعد مراجعة كافة الاتصالات الواردة والصادرة من قبل الفريق المتخصص بنفس اليوم، مشيراً إلى أن الإسعاف الوطني لم يستلم أي رفض من قبل المستشفى.

وبين أن الإسعاف الوطني عندما تلقى الاتصال من أهل الطفل يوم السبت الماضي تواصل مباشرة مع مستشفى القاسمي وهو إجراء سريع لمعرفة إن كان الطاقم الطبي والأسرة متوفرة لإسعاف الحالة، وبعد 11 دقيقة كانت سيارة الإسعاف عند منزل الطفل، وكان الفريق ينتظر جواب مستشفى القاسمي لجلب الحالة، ولكن كان والد الطفل يريد نقله لمستشفى خاص وهو ليس من اختصاص الإسعاف الوطني، وخلال 24 دقيقة وصل الرد من مستشفى القاسمي بتوفر السرير، ولكن أسرة الطفل نقلته إلى مستشفى الزهراء الخاص بالشارقة بسياراتها الخاصة، ما جعل طلب الإسعاف الوطني يلغى.

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وتابع: أن الخطأ قد يحصل في بعض الحالات، مشيراً إلى أن المستشفى القريب المتخصص والقادر على علاج حالة الطفل وفق اللائحة لديهم كان مستشفى القاسمي، مؤكداً أن البرتوكول الخاص بهم يشير إلى نقل الحالة إلى أقرب مستشفى حكومي لهم، ولا يستطيع نقلها لأي مستشفى خاص إلا بتوفر شروط أساسية، أهمها توفر ارتباط تعاقدي بين المستشفى الخاص والإسعاف الوطني لتفادي الوقوع بالإحراجات عند الاحتساب المادي، وعدم تحميل المريض رسوم كون الحالة طارئة، ونقل المريض إلى أقرب مستشفى أو عيادة أو مركز متخصص حكومي وليس خاص.

ولفت إلى أن الطفل لم يذهب إلى مستشفى القاسمي لأنه في حال قبول المستشفى للحالة ستكون تحت سيطرته لمعالجته، ولكن والد الطفل كان يريد أخذه لمستشفى خاص وهي ليست من مهام الإسعاف الوطني، مشيراً إلى أن الإسعاف الوطني يتحمل أعباء كثيرة، إذ قام خلال العام الحالي بنقل 1242 حالة مرضية بواسطة سياراته من مستشفى وعيادة ومركز صحي إلى مستشفيات وعيادات أخرى كخدمة اجتماعية وإنسانية.

وبين بأن الإسعاف الوطني يقوم بخدمة نقل المرضى من المنشآت أو من البيوت أو مواقع العمل وعمله يقتصر على ذلك، ومهامه لا تقضي بنقل المرضى من مستشفى لآخر، مبيناً بأن هناك تعميم من وزارة الصحة يفيد بأن أي منشأة صحية مرخصة عليها توفير سيارة إسعاف أو أن تكون متعاقدة مع شركة مخصصة لنقل المرضى.