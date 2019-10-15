الامارات | محاكمة خليجية بتهمة سب طليقها عبر "سناب شات"

شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة خليجية بتهمة سب طليقها عبر "سناب شات" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة الجنح برأس الخيمة قضية اتهام امرأة من جنسية خليجية بسب طليقها عبر برنامج "سناب شات" بثلاث ألفاظ نابية، وأنكرت المتهمة أمام المحكمة الاتهام المسند إليها، وأفادت بأنها لم تسب طليقها وأن الشكوى التي قدمها ضدها في مركز الشرطة كيدية بسبب الخصومة التي وقعت بينهما نتيجة الطلاق.

وأوضحت أن طليقها استدل بصورة سجادة موجودة في منزلها ليؤكد صحة شكواه، فيما تعود الصورة المرفقة في أوراق القضية لسجادة موجودة في مواقع التواصل الاجتماعي ومشابهة لصورة السجادة في منزلها، قامت بتصويرها وتنزيلها على برنامج "سناب شات"، وتظهر يداها بالحناء في الصورة نفسها.

وأضافت أنه لا يوجد دليل على أنها قامت بسب طليقها أو التعدي عليه بألفاظ خادشة للحياء، فيما طلب محامي الدفاع عن المتهمة تأجيل القضية للاطلاع عن الملف وإعداد وسائل الدفاع والمرافعة عن موكلته، حيث استجابت المحكمة لطلب المحامي وأجلت القضية لجلسة الأسبوع المقبل للاستماع لمرافعة الدفاع.