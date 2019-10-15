كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن مطعم مكسيكي لعلامة تجارية جديدة في دبي

من المنتظر افتتاح مطعم CHINGÓN الجديد على السطح في فندق Grand Millennium Hotel في الخليج التجاري بدبي قريباً.

وتكريما لجذوره، ستحكي الديكورات الداخلية للمكان قصة من التراث المكسيكي، إلى جانب نوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف تطل على قناة دبي. وسيكون هناك سقف مرتفع يفتح لإطلالة على السماء خلال أشهر الشتاء.

وتضم القائمة مجموعة مختارة من الأطباق بما في ذلك المأكولات البحرية tostadas و tiraditos tamales والأخطبوط المشوي والدجاج المشوي، وكذلك مجموعة صحية من خيارات الأكل النباتي.

ويقدم المطعم أيضاً وجبات بالذهب مع قائمة تاكو برعاية خاصة تتميز بتوقيع “تاكو الدورادو”. وتورتيا الذرة السوداء بورق الذهب عيار 24 قيراط، مع شريحة سميكة من “A9 wagyu” مع الكمأة الطازجة.

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وقال مارك إيجبري، أحد مؤسسي CHINGÓN: “لقد نشأ هذا المفهوم بسبب الرغبة في تزويد الناس بمساحة أصلية تقدم طعامًا رائعًا وأجواء مميزة”.

ويضيف غارث بير: “نحن جميعًا متحمسون لتناول الطعام وتزويد ضيوفنا بتجربة لا مثيل لها. من جودة قوائم الطعام والشراب إلى الخدمة والترفيه والتصميم الداخلي، تم تنفيذ كل التفاصيل بدقة لضمان أن أجواءً مميزة للجميع. “

ولم يتم الإعلان عن موعد الافتتاح الرسمي للمطعم الجديد، بحسب موقع rli.