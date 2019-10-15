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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 15 أكتوبر 2019

بالصور| فيلا في دبي بسعر 38 مليون درهم

نشرت صحيفة ذا ناشيونال تقريراً مصوراً حول فيلا فاخرة في دبي يصل سعرها إلى 38 مليون درهم.

الفيلا تقع في منطقة البراري بدبي وتم طرحها في السوق على موقع LuxuryProperty.com، وتضم صالة عرض صغيرة تتسع لأربع سيارات، وتقع بجوار المنزل الرئيسي.

وبصرف النظر عن ميزة مرآب السيارات العصري، فإن الملكية لديها الكثير لتقدمه، بما في ذلك حوض سباحة مساحته 1300 قدم مربعة، وتطل الصالة الرياضية على حمام السباحة من مبنى خارجي خاص بها، بينما يوجد في الجزء السفلي من الحديقة منتجع صحي يضم غرف علاجات ومغطس وغرفة بخار واستوديو لليوغا.

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داخل المنزل، هناك ست غرف نوم وسط قطعة أرض مساحتها 1945 قدم مربعة، وتعتبر التصميمات الداخلية والأبواب والأطر الخشبية الداكنة هي السمة الغالبة، مما يجعلها بيئة مريحة تفتقر إليها تفخر العديد من المنازل في شريحة الأسعار هذه في دبي.

ويحتوي الطابق السفلي على سينما كاملة مع تأثير الإضاءة المرصعة بالنجوم على السقف، وهناك أيضًا صالة مخصصة للألعاب، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.