كيريباتي تعفي مواطني الدولة من تأشيرة دخول أراضيها

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنه أصبح بإمكان مواطني دولة الإمارات حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة والعادية السفر إلى جمهورية كيريباتي دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة اعتباراً من 23 أكتوبر 2019 لمدة أقصاها 90 يوماً في كل زيارة.

يأتي ذلك بناء على اتفاقية للإعفاء المتبادل من التأشيرات بين حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كيريباتي والتي تم توقيعها في 23 سبتمبر 2019، من قبل فخامة بيريتنتي تانيتي ماماو، رئيس جمهورية كيريباتي ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وذلك على هامش مشاركة وفد الدولة في اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال سعادة خالد عبدالله حميد بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي إن دخول المذكرة حيز النفاذ يتيح لحملة جوازات السفر الإماراتية المذكورة دخول أراضي جمهورية كيريباتي من دون تأشيرة مسبقة ودون رسوم.

وأكد أن دخول المذكرة حيز النفاذ يعكس قوة العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية كيريباتي والتي بنيت على روح التفاهم والاحترام المتبادل والرغبة في تطوير هذه العلاقة بما يعكس طموحات وتوجهات قيادتي البلدين ويخدم الأهداف والمصالح المشتركة.

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ولفت سعادة خالد عبدالله حميد بالهول إلى أن هذا الاتفاق سيترك تأثيرات إيجابية متعددة على قطاعات السياحة والتجارة والاستثمار وغيرها ويعزز أواصر التعاون المشترك بين الدولتين.

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وأضاف أن تقديم خدمات قنصلية متميزة لإسعاد مواطني الدولة يعد أحد الأهداف الاستراتيجية لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وذلك وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لتوفير كل سبل الرعاية والسعادة للمواطن الإماراتي حول العالم.