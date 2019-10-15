كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أفضل مطعم بيتزا في نيويورك يفتتح فرعاً في دبي

يعد مطعم موتورينو في حي بروكلين أفضل مطعم بيتزا في نيويورك، ويستعد المطعم الشهير افتتاح فرع جديد له في دبي.

ومن المقرر أن يفتتح مطعم البيتزا الجديد في فندق JA Ocean View hotel, JBR يوم الأربعاء 23 أكتوبر الجاري.

ماذا يمكن أن تتوقع في القائمة؟ البيتزا بالتأكيد، ولكن ليس أي بيتزا. فهي مصنوعة من مكونات إيطالية طازجة، باستخدام عجينة مرت عبر عملية تخمير تقليدية لمدة يومان للحصول على تلك القشرة اللذيذة ذات الفقاعات المقرمشة.

ستجد أيضًا الباستا والسلطات والحلويات جميعها محضرة بأسلوب إيطالي أمريكي، بالإضافة إلى الرافيولي المحشوة بالعجينة والبارميجيانو والتيراميسو الكلاسيكية.

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وتم تجديد التراس الخارجي المحبب للغاية، مما يوفر مساحة غير رسمية لتناول الطعام في الهواء الطلق خلال أشهر الشتاء. سيضم المطعم غير الرسمي موظفين يرتدون الجينز والبلوزات لجعل الضيف يشعر بأنه في منزله، وهناك أجواء مريحة بفضل المقصورات والديكورات الورقية الطبيعية، بحسب موقع واتس أون.

موتورينو ، JA Ocean View JBR، من الظهر إلى منتصف الليل يوميًا، من 23 أكتوبر. @motorinopizza