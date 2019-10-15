رئيس الدولة يمنح السفير الجزائري وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

أبوظبي (وام) منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، صالح عطية سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الدولة وسام الاستقلال من الطبقة الأولى، ويأتي منح السفير الوسام تقديراً لجهوده التي بذلها خلال فترة مهامه في الدولة، مما أسهم في تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وقلد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية السفير الجزائري الوسام، خلال استقباله له في مكتب معاليه بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي، وأثنى معاليه على جهود السفير الجزائري خلال فترة عمله في الدولة، وثّمن العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات بالجزائر الشقيقة، كما تمنى معاليه للسفير التوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية.

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