ولي عهد رأس الخيمة يعزي بوفاة فهد راشد بن جسيم الحبسي

رأس الخيمة (وام) قدم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة واجب العزاء في وفاة المغفور له فهد راشد محمد بن جسيم الحبسي.

وأعرب سموه، خلال زيارته أمس خيمة العزاء المقامة بمنطقة سيح البريرات في رأس الخيمة، عن خالص تعازيه ومواساته إلى والد وإخوة وذوي الفقيد.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه.. الشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري برأس الخيمة، والشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي، وعدد من المسؤولين.

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