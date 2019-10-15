سلطان القاسمي يوجّه بدراسة حالات متقاعدي الشارقة الاتحاديين

لمياء الهرمودي (الشارقة)

وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، دائرة الموارد البشرية، بعمل دراسة لحالات المتقاعدين كافة من مواطني الإمارة ضمن الحكومة الاتحادية، ورفع أسمائهم لسموه.

وأكد طارق سلطان بن خادم، رئيس دائرة الموارد البشرية بالشارقة، مساء أمس، خلال تصريحات لبرنامج البث المباشر الذي يذاع من إذاعة الشارقة، أن صاحب السمو حاكم الشارقة أمر بدارسة كل الحالات من المتقاعدين من غير متقاعدي حكومة الشارقة والذين يتسلمون رواتب أقل من 17 ألفاً و500 درهم ورفعها لسموه لاتخاذ القرار المناسب في شأنهم.

وأشار إلى أن حكومة الشارقة ستقوم بدراسة الفارق في الرواتب التي يتم تسلمها من قبل المتقاعدين من الصناديق الاتحادية، لمساواة معاشاتهم التقاعدية مع معاشات المتقاعدين من حكومة الشارقة.

وأوضح بن خادم أن العمل على الدراسة بدأ مباشرة بعد التوجيه بالقرار، مؤكداً أن صندوق الضمان الاجتماعي في الشارقة مستعد لتلقي الاستفسارات كافة من قبل المواطنين، وتقديم التسهيلات المطلوبة كافة لهم، داعياً المتقاعدين للتعاون مع الصندوق بتزويده بالمعلومات والأوراق الثبوتية المطلوبة، للانتهاء من الدراسة في وقت قياسي.

وقال رئيس دائرة الموارد البشرية بالشارقة: «إن صاحب السمو حاكم الشارقة يسعى دائماً لتحقيق الحياة الرغيدة لأبنائه المواطنين في الإمارة الباسمة، وتوفير الحياة الكريمة لهم ولذويهم، من خلال متابعة سموه الحثيثة لأدق التفاصيل، لمواجهة الغلاء المعيشي، ومتطلباتهم الحياتية».