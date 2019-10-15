حمدان ومكتوم بن محمد ومنصور بن طحنون يعزون في وفاة الضعيف بن غدير الكتبي

دبي (وام) قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، واجب العزاء في وفاة المرحوم الضعيف بن غدير الكتبي.

فقد قام سموهما، عصر أمس، بزيارة مجلس العزاء في منطقة مرغم في دبي، حيث قدما صادق تعازيهما ومواساتهما إلى أنجال وذوي الفقيد، راجيين الله تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته وأهله جميل الصبر وحسن العزاء. كما، قدم الشيخ الدكتور منصور بن طحنون بن محمد آل نهيان واجب العزاء في وفاة المرحوم الضعيف بن غدير الكتبي.

وأعرب الشيخ الدكتور منصور بن طحنون خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة مرغم في دبي مساء أمس لأنجال وذوي الفقيد عن صادق تعازيه ومواساته لهم في مصابهم، داعياً الله تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وأسرته جميل الصبر والسلوان.

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