مآثر «راشد بن سعيد» في ندوة بدبي

دبي (الاتحاد) نظم مجلس معالي الدكتور حنيف حسن القاسم عضو مجلس أمناء المعهد العالمي للتسامح رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي ندوة بدبي حول المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه.

وقدم د. عارف الشيخ عرضاً شعرياً حول مآثر الشيخ راشد وحكمته في رسم السياسات وصنع القرارات، وذلك بحضور د. أحمد سيف بالحصا والسفير يوسف الصابري والدكتور سالم الدرمكي وعدد من كبار الشخصيات والأكاديميين.

وأوضح د. عارف الشيخ أن المغفور له الشيخ راشد كان قائداً ملهماً وشكلت قيمه ومواقفه دروساً مستفادة للأجيال المتعاقبة يحفظها التاريخ، مشيراً إلى أن القادة المؤسسين كانوا يحملون رسائل خالدة للنهوض بالوطن.

ومن جانبه أكد د. القاسم أن المغفور له الشيخ راشد تميز بقيادته الاستثنائية الملهمة، وبصماته في بناء دبي الحديثة ستظل خالدة، بالإضافة إلى أن القيم التي أرساها إلى جانب أخيه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراهما، ستظل ملهمة لأبناء الوطن.

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