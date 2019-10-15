غداً.. تكريم الفائزين بـ«رأس الخيمة للتميز التعليمي»

رأس الخيمة (وام) تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.. تنظم «جائزة رأس الخيمة للتميز التعليمي» حفلها السنوي لتكريم الفائزين في دورتها الخامسة عشرة غداً في مسرح وزارة الثقافة وتنمية المعرفة.

وتندرج الجهات المكرمة تحت خمس فئات رئيسية هي.. فئات «المؤسسة التعليمية المتميزة» و«التفوق الوظيفي» و«التميز الطلابي» و«التميز المجتمعي» و«البحوث والدراسات»، وتنافس على الفوز بهذه الفئات 355 مرشحاً وسيتم تكريم 92 فائزاً.

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