91 بحثاً علمياً بـ«العالمي للجيوفيزياء الهندسية»

العين (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، تنطلق فعاليات المؤتمر العالمي للجيوفيزياء الهندسية خلال الفترة 21-24 أكتوبر الجاري الذي تنظمه جامعة الإمارات العربية المتحدة وبلدية مدينة العين، بمشاركة علماء وباحثين من مختلف الجامعات العالمية.

وأكد الأستاذ الدكتور أحمد مراد عميد كلية العلوم بجامعة الإمارات رئيس اللجنة العليا للمؤتمر اكتمال التحضيرات للدورة الخامسة، التي تستعد لاستقبال 305 مشاركين من الباحثين والمختصين، من: الولايات المتحدة الأميركية، وأوروبا، وأستراليا، والصين، واليابان، ودول الخليج العربي، بزيادة ملحوظة عن المشاركات في الدورات السابقة.

وأكد الدكتور أحمد مراد، في مؤتمر صحفي عقد أمس بحضور عدد من قيادات الجامعة وبلدية مدينة العين، أن معالي المهندس سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة سيكون متحدثاً رئيساً في جلسة افتتاح المؤتمر، لافتاً إلى أنه تم اعتماد «جائزة الابتكار في الجيوفيزياء».

وذكر أنه تم استلام 37 بحثاً للمشاركة في مسابقة الدورة الثانية للابتكار في الجيوفيزياء ووقع الاختيار على سبعة بحوث في التصنيف النهائي وسيتم اختيار أفضل ثلاثة بحوث ابتكارية منها في مناقشة علمية وفنية من قبل لجنة علمية من خبراء عالميين. كما تم اختيار أفضل ثلاثة بحوث للطلبة خلال المؤتمر منها أفضل بحث مقدم من طالبة إماراتية، لافتاً إلى تنظيم معرض يصاحب جلسات المؤتمر العلمية بمشاركة 24 جهة حكومية وخاصة.

وكشف الأستاذ الدكتور حيدر بكر رئيس اللجنة العلمية أنه تم استلام 123 بحثاً علمياً لهذه الدورة، تم اختيار 91 بحثاً منها لعرضها خلال المؤتمر، مشيراً إلى أنه تم إدخال محور الذكاء الاصطناعي كمحور رئيس بالمؤتمر.