دبي تحتفل باليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث

دبي (وام) شاركت إمارة دبي أفراد المجتمع الاحتفال بمناسبة «اليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث»، الذي يصادف الثالث عشر من شهر أكتوبر من كل عام.

وأكد مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث أن دبي تعتبر أول مدينة على مستوى العالم تشارك أفراد المجتمع بهذه المناسبة من خلال تنظيم شرطة دبي بالتعاون مع الأمم المتحدة لفعالية احتفالية في مول الإمارات تضمنت فعاليات توعوية لأفراد الجمهور.

وقال اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي بمناسبة هذا اليوم «نفخر بأن نكون من الرواد في الاحتفال بهذا اليوم العالمي»، مشيراً إلى أن إمارة دبي على أتم الاستعداد لمواجهة مخاطر الكوارث والحد منها، وذلك بفضل تعزيزنا وتطويرنا للبنية التحتية وحرصنا على توفير الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المعايير الدولية.

ومن جانبه أثنى سوجيت كومار رئيس المكتب الإقليمي للدول العربية للحد من مخاطر الكوارث على ما تقوم به دولة الإمارات وإمارة دبي من استثمار وجهد في تأسيس بنى تحتية قادرة على الصمود، لتكون بذلك مثالاً يحتذى به على مستوى العالم.

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