قمة محمد بن زايد وبوتين اليوم

أبوظبي (الاتحاد) في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف القطاعات الحيوية، يبدأ فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية اليوم «زيارة دولة» إلى الإمارات. وتستعرض قمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والرئيس الروسي علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وآليات تنميتها وتعزيزها في المجالات المختلفة.

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