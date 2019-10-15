روسيا ضمن برنامج «سفراء شباب الإمارات»

أبوظبي (وام)

أعلن برنامج سفراء شباب الإمارات عن برنامجه للعام القادم ليشمل جمهورية روسيا الاتحادية، وذلك بمناسبة زيارة فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الدولة، لتكون روسيا الدولة الثانية في برنامج العام المقبل بالإضافة إلى جمهورية الصين الشعبية.

ويقام «برنامج سفراء شباب الإمارات» تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبتنسيق وإشراف مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي العهد بأبوظبي.

ويسعى البرنامج إلى تأكيد أهمية التواصل مع الثقافات والحضارات المختلفة والاستفادة من الخبرات والأعمال الريادية التي حققتها المجتمعات الأخرى كون هذا التواصل يساهم بشكل رئيسي ببناء جسور الصداقة والتعاون، ويعزز بناء علاقات إنسانية قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

ويشمل برنامج العام القادم زيارة سفراء شباب الإمارات إلى روسيا خلال فترة الصيف لمدة ثلاثة أسابيع لزيارات متعددة لتعريفهم بعمل الجهات الحكومية والتعرف إلى أهم القطاعات الاقتصادية والصناعية بروسيا، بالإضافة إلى تعمقهم في تاريخ وثقافة وقيم وعادات الشعب الروسي ولغتهم.

ويجري التعاون خلال المرحلة الأولى من البرنامج مع أكاديميات الدار لتأهيل طلابهم للمشاركة في البرنامج من خلال تعلمهم أساسيات اللغة الروسية، والتعرف على الثقافة والقيم والعادات الروسية وذلك ضمن برامج الأنشطة اللاصفية.

وستكون روسيا الدولة الرابعة في تاريخ برنامج سفراء شباب الإمارات حيث تخرج من البرنامج منذ إطلاقه في عام 2012 أكثر من 175 طالباً وطالبة من مختلف جامعات الدولة، وشاركوا في عدة مستويات من البرنامج في كل من كوريا الجنوبية والصين وألمانيا.

ويهدف البرنامج إلى إطلاع الشباب على الثقافتين الصينية والروسية والتعرف عن كثب إلى طبيعة العلاقات مع هاتين الدولتين وتعلم اللغتين الصينية والروسية بما يساعدهم في المستقبل على التواصل مع شعوب الدولتين وقيادة العلاقات السياسية والتجارية معهم.