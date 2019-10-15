مذكرة تفاهم لزيادة الحركة الجوية

أبوظبي (الاتحاد) أبرمت الإمارات العربية المتحدة وروسيا مذكرة تفاهم لخدمات النقل الجوي، عقب جولة مباحثات في أبوظبي، استهدفت سبل التعاون وزيادة الحركة الجوية إلى المدن المختلفة في كلا البلدين.

ترأس جولة المباحثات عمر غالب بن غالب نائب المدير العام في الهيئة العامة للطيران المدني، بمشاركة وفد ضم دوائر الطيران المدني المحلية وممثلين عن الناقلات الوطنية «طيران الإمارات، الاتحاد للطيران، العربية للطيران وفلاي دبي».

وترأست الوفد الروسي ستيلفانا بيتروفا مدير إدارة سياسة الدولة في الطيران المدني الروسي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص دولة الإمارات على توسيع الروابط السياحية والتجارية عبر تعزيز خدمات النقل الجوي مع دول العالم. واتفق الطرفان على عقد جولة مباحثات جديدة النصف الأول من عام 2020 في مدينة سانت بطرسبرج الروسية.

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