12.8 مليار درهم التبادل التجاري.. والقادم أفضل

حاتم فاروق (أبوظبي)

شهدت حركة التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وروسيا قفزة نوعية خلال السنوات الأخيرة، بمعدل نمو سنوي بلغ 36% خلال عام 2018، مسجلة نحو 3.4 مليار دولار، أو ما يعادل 12.8 مليار درهم، خلال عام 2018، منها 2.7 مليار درهم تجارة مباشرة، وأكثر من 730 مليون دولار تجارة عبر المناطق الحرة بين البلدين، بحسب البيانات الإحصائية الصادرة عن وزارة الاقتصاد.

وكشفت البيانات التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، أن الميزان التجاري بين الإمارات والاتحاد الروسي جاء بواقع 2.2 مليار دولار كواردات إماراتية من الأسواق الروسية، ونحو 960 مليون دولار في أنشطة إعادة التصدير، بينما سجلت الصادرات الإماراتية غير النفطية للأسواق الروسية حوالي 30 مليون دولار خلال 2018.

وكانت حركة التبادل التجاري بين البلدين سجلت 2.5 مليار دولار خلال عام 2017، منها 1.7 مليار دولار واردات إماراتية من السوق الروسي، و550 مليون دولار عبر أنشطة إعادة التصدير، وأكثر من 250 مليون دولار صادرات إماراتية لأسواق الاتحاد الروسي.

علاقات متميزة

وقال جمعة الكيت الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، لـ «الاتحاد»، إن العلاقات التجارية بين الإمارات والاتحاد الروسي من العلاقات المتميزة، حيث تمثل روسيا الاتحادية أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات على مستوى دول العالم، وهو ما ظهر جلياً في الأرقام والبيانات التجارية بين البلدين.

وأضاف الكيت، أن الإمارات وروسيا تتطلعان لتطوير آفاق التعاون التجاري بين البلدين إلى مستويات جديدة، فيما تعمل دولة الإمارات على تقليص حجم الفجوة في الميزان التجاري من خلال فتح منافذ جديدة للصادرات الإماراتية في الأسواق الألمانية خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن الإمارات تعمل حالياً، بالتعاون والتنسيق مع الجانب الروسي، على دفع وتشجيع إقامة المشاريع المشتركة مع إبراز أهمية موقع الإمارات للشركات الروسية.

وأشار الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، إلى أن الإمارات تتمتع بموقع جغرافي فريد يربط بين الشرق والغرب، كما أن لديها شبكة تجارة خارجية ممتدة تنتشر في كثير من البلدان على المستوى العالمي، منوهاً بأن تعزيز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً، يشكل استراتيجية رئيسية لبناء اقتصاد متنوع تنافسي.

ولفت إلى أن التطور الذي حققته التجارة الخارجية غير النفطية جعل من الإمارات البوابة التجارية الرئيسية في المنطقة، وأهم ممرات العبور ووصول منتجات السلع للشرق إلى الغرب، حيث تحقق الدولة تبادلاً تجارياً مع أكثر من 220 دولة، موضحاً أن الدولة تتبنى استراتيجية الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة، ما عزز أهميتها كمركز متقدم على الخريطة التجارية العالمية، كما أن توقيع الدولة اتفاقيات تجارة حرة وتعاون ثنائي مع كثير من دول العالم، مكّن الإمارات من إحراز مؤشرات متقدمة في تقارير المنافسة الدولية.

أعلى مستوى

وشهدت حركة التبادل التجاري بين الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الروسي أعلى مستوى خلال عام 2013، مسجلة 3.7 مليار دولار، منها 3.1 مليار دولار واردات إماراتية من الأسواق الروسية، فيما بلغت قيمة الصادرات الإماراتية نحو 210 ملايين دولار، بينما سجلت أنشطة إعادة التصدير بين البلدين حوالي 390 مليون دولار، بحسب البيانات الإحصائية الصادرة عن وزارة الاقتصاد، التي أكدت أن التجارة المباشرة بين البلدين بلغت 2.3 مليار دولار، بينما بلغت قيمة تجارة المناطق الحرة نحو 1.5 مليار دولار خلال عام 2013.

وفيما يتعلق بأهم السلع والمنتجات التي مثلت الحصة الأكبر في حركة التبادل التجاري بين البلدين، أفادت البيانات بأن الماس والذهب وخامات الحديد كانت من أهم المنتجات الروسية الواردة للأسواق الإماراتية، فيما كانت منتجات الحلي والمجوهرات والمركبات العضوية وغير العضوية من أهم الصادرات الإماراتية غير النفطية للأسواق الروسية، بينما جاءت منتجات الهواتف والمحركات والآلات من أهم السلع التي تضمنتها أنشطة إعادة التصدير بين البلدين.

استثمارات مشتركة

وحول حقائق الاستثمار المشترك بين الإمارات وروسيا الاتحادية، أوضحت البيانات أن رصيد الاستثمار الروسي في الأسواق الإماراتية بلغ 940 مليون دولار، بينما بلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية في روسيا الاتحادية نحو 680 مليون دولار، منوهة بأن عدد العلامات التجارية الروسية المسجلة لدى دولة الإمارات بلغ 507 علامات تجارية، فيما سجلت الإمارات أكثر من 20 وكالة تجارية روسية، بينما تعمل بالأسواق المحلية أكثر من 3000 شركة روسية.

وتعمل الشركات الروسية في الأسواق الإماراتية في قطاعات العقار وتجارة التجزئة والصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم، فضلاً عن الأنشطة المالية والتأمين والمجالات التقنية، فيما تعمل الشركات الإماراتية بالسوق الروسي في قطاعات تطوير الموانئ والبنية التحتية وتصنيع الزجاج والأنشطة العقارية والطيران والبناء والتشييد، إلى جانب قطاع التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي.

وجاءت شركات «مبادلة»، و«مجموعة دبي القابضة» من أهم الشركات الإماراتية العاملة بالسوق الروسي، إلى جانب «الإمارات للزجاج»، و«داماك العقارية» و«أرابتك»، إلى جانب شركة «أبوظبي للاستثمار».