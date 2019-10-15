بلجراد (وام) اعتمد الاتحاد البرلماني الدولي «IPU»، أمس البرلمان الدولي للتسامح والسلام عضواً فيه، وذلك على هامش اجتماعات دورته الـ 141 في العاصمة الصربية بلجراد.

ويعتبر الاتحاد البرلماني الدولي الجهة البرلمانية العليا في العالم المندرجة تحت مظلة الأمم المتحدة وتتخذ من جنيف مقراً لها. وعبر مارتن جونجونج الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي «IPU» عن سعادته بانضمام البرلمان الدولي للتسامح والسلام الذي يمثل ما يربو عن 55 برلماناً حول العالم ويختص بشكل حصري بنشر ورفع قيم التسامح والسلام حول العالم.

من جانبه، أشاد معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام باعتماد برلمان المجلس عضواً في الاتحاد البرلماني الدولي، مشيراً إلى أهمية التعاون الدولي في دعم مساعي التسامح والسلام حول العالم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الدولي للتسامح والسلام» عضواً في الاتحاد البرلماني الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.