ورش تعريفية في معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية

جمعة النعيمي (أبوظبي)

تختتم اليوم فعاليات الدورة الرابعة من معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وشهد اليوم الثاني من المعرض، أمس، حضوراً لافتا لمجندي الخدمة الوطنية من الطلاب والخريجين الذين شاركوا بالفعاليات المختلفة في المعرض ومن ضمنها منصات التقييم، التي تساعد المشاركين في التعرّف إلى أفضل الوظائف المناسبة لخبراتهم من خلال تسجيل بياناتهم واهتماماتهم.

وشملت أجندة المعرض مشاركة «شباب 101» ضمن ورش عمل استمرت على مدار يوم كامل وضمت العديد من الموضوعات التي تُعنى بالعمل والمهارات المتقدمة وتطويرها والتعليم واختيار التخصص المناسب، وتناولت موضوعات حول: أهمية التعليم في تطوير المسار الوظيفي (التعليم مدى الحياة)، والطموح في سوق العمل، ومسيرة شباب الإمارات في الخارج، والتخصصات والمهارات والمسار المهني من منظور القطاع الخاص، والمهارات المتقدمة لمواكبة المستقبل، والتخصصات والمهارات والمسار المهني من منظور القطاع الخاص.

كما أقيمت ورشة عمل حول «تطوير مهارات الحياة» والتي قدمتها مؤسسة الإمارات للشباب، وتناولت موضوعات: مهارات الإلقاء ومهارات المقابلة الشخصية وكتابة السيرة الذاتية.

وبهذه المناسبة، قال المهندس محمد الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: يلعب معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية دوراً مهماً في فتح قنوات الاتصال بين خريجي الخدمة الوطنية والاحتياطية بالقوات المسلحة والجهات المشاركة في المعرض من القطاعين الحكومي والخاص، ونتطلع من خلال المعرض إلى التواصل مع خريجي الخدمة الوطنية من الراغبين بالالتحاق بقطاع الطاقة النووية، وتعريفهم بأهمية القطاع النووي السلمي في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة. كما تأتي أهمية المعرض بأنه لا يقتصر على تأمين مستقبل المجندين المهني فقط، فهو يشمل أيضاً الجانب التعليمي للمجندين، وذلك بعد إتمامهم متطلبات برنامج الخدمة الوطنية.

وأضاف: يسهم المعرض في تعزيز قنوات التواصل مع مجندي الخدمة الوطنية واستقطابهم للعمل في قطاع الطاقة النووية، بما ينسجم مع أهدافنا في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على صعيد زيادة نسبة التوطين، ودعم الكفاءات الوطنية وتوفير فرص تدريبية ووظيفية لها، وذلك لتأهيلها للمشاركة في البرنامج النووي السلمي الإماراتي الذي يسهم بشكل كبير في تحقيق استراتيجية الطاقة 2050 لدولة الإمارات.

ومن جهته، أكد الدكتور محمد المنهالي مدير أكاديمية أدنوك الفنية أن مشاركة أكاديمية أدنوك الفنية في معرض مجندي الخدمة الوطنية، فرصة متميزة، للاطلاع على البرامج المتخصصة التي توفرها الأكاديمية لتدريب وتطوير الشباب الإماراتي وتأهيلهم للحصول على فرصة العمل المناسبة في قطاع النفط والغاز، التي تحقق تطلعاتهم وتمكنهم من المساهمة في مسيرة التنمية والتطور التي تشهدها دولة الإمارات.

وأشار إلى أن التزام «أدنوك» بالاستثمار في إعداد الكوادر البشرية الوطنية من جيل الشباب، وتأهيلها للعمل في قطاع النفط والغاز يعد حاجة وضرورة ملحة باعتباره من أهم القطاعات الحيوية التي تسهم في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة. ويتمثل دور أكاديمية أدنوك الفنية في توفير أحدث البرامج التدريبية في المجالات الفنية المتخصصة، والتي تتيح للمتدربين تنمية مهاراتهم وصقل قدراتهم مما يمكنهم من بناء مستقبل مهني باهر حافل بالمزيد من فرص التطور التي توفرها أدنوك.

«أساسيات الشباب 101» تناقش الاختصاص الأكاديمي والمهارات المستقبلية

عقدت المؤسسة الاتحادية للشباب أمس الدورة الثالثة من مبادرة أساسيات الشباب 101 تحت عنوان «الاختصاص الأكاديمي والمهارات المستقبلية»، على هامش فعاليات الدورة الرابعة من معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية، بالتعاون مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، نظراً للفجوة بين الإرشاد الأكاديمي واختيار التخصصات المناسبة من قبل الطلبة، بمشاركة مجموعة من المسؤولين الأكاديميين في الدولة، وأكثر من 1000 من مجندي الخدمة الوطنية.

وبهذه المناسبة قالت معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب: تعمل مبادرة أساسيات الشباب على رفع مستوى الوعي المعرفي في جميع مجالات الحياة ولمختلف الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية، والسياسية منها، من خلال طرح أهم التجارب والخبرات على شباب الإمارات، وتزويدهم بالعلوم اللازمة لإثراء معارفهم التي تدعم مسيرتهم في الارتقاء بالتعليم الأكاديمي، بالإضافة لتحفيزهم على مواكبة المستقبل والمهارات المتقدمة.

وأضافت معاليها: يشهد العالم اليوم تطورات متسارعة غيرت الكثير من معالم المرحلة المقبلة، ومن يستشرف المستقبل يدرك أن هناك العديد من المهن ستزول لتحل مكانها مهن أخرى، تفرض على الشباب التوجه نحو تخصصات معينة سيكون لها شأن كبير في المستقبل القريب، ومن هنا جاءت الدورة الثالثة من مبادرة أساسيات الشباب لتعرف بتخصصات المستقبل وتبين كيفية التوفيق بينها وبين شغف الشباب وطموحهم.

وأكدت معاليها أن النجاح المهني يرتبط بالتعلُّم المستمر وباكتساب المزيد من المهارات والخبرات والمعارف، موجهةً الشباب إلى اختيار التخصصات التي يرون فيها أنفسهم كأشخاص فاعلين ومؤثرين في مجتمعهم ومساهمين في مسيرة التنمية التي تشهدها الإمارات في كافة الميادين.

وشارك في الدورة التي هدفت لإثراء معارف الشباب حول أساسيات الشباب في الاختصاص الأكاديمي والمهارات المستقبلية، الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، حيث تطرق في حديثه عن طرق اختيار مسار المستقبل (التخصص/‏‏الوظيفة)، ومناقشة أهمية التعليم في تلبية السوق الحالية والمستقبلية، والطفرة التعليمية نحو الريادة التعليمية للدولة، بالإضافة للتعلم ما بعد الدرجات العلمية. هل يجب أن يستمر مدى الحياة؟

كما شاركت أيضاً خولة علي، رئيس برنامج طموحي في موانئ دبي العالمية والتي تناولت محور الطموح في سوق العمل، والتعريف ببرنامج طموحي، وأهمية وجود برامج توازي بين التعليم والطموح. كما تناولت الدورة استعراضاً لمجموعة من الأمثلة الناجحة من شباب الإمارات الحاصلين على الفرص للدراسة في الخارج، وأهم التحديات التي تواجههم، ليناقشها الملازم أول دكتور مهندس أحمد المرزوقي من القيادة العامة لشرطة أبوظبي. وبدورها تقدمت الأستاذة هناء فايز، اختصاصي إرشاد أكاديمي مهني في وزارة التربية والتعليم، بعرض تقديمي حول طرق اختيار مسار المستقبل (الاختصاص- الوظيفة)، وأهمية اختيار التخصص والبرامج التي تتناسب مع المهارات والميول للطلبة.

وركزت فاطمة الوري، اختصاصي تطوير السياسات في البرنامج الوطني للمهارات، لشرح أهمية المهارات المتقدمة لمواكبة المستقبل، وكيفية تطويرها وأهمية التركيز عليها، ومن جانبهِ، شارك هاشم الزعابي من مجلس شباب القطاع الخاص في عرض محور التخصصات والمهارات والمسار المهني من منظور القطاع الخاص، والفرص المتاحة للشباب، والمهارات غير الملموسة مقابل المعلومات التقنية في مكان العمل، بالإضافة إلى التحضير للقوى العاملة (التدريب والتوظيف).

كما تطرق المتحدثون خلال جلساتهم لأهم التجارب التي تعتمدها الدولة حول المهارات المستقبلية والمتقدمة بهدف الوصول للرقم واحد عالمياً في مختلف المؤشرات.