القاهرة (الاتحاد) استعرضت دولة الإمارات العربية المتحدة تقريرها الدوري الأول بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان أمام لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) أمس في مقر أمانة جامعة الدول العربية بالقاهرة.

ترأس وفد الدولة أحمد عبدالرحمن الجرمن، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي.

واستعرض في كلمته أمام لجنة حقوق الإنسان العربية جهود الدولة وإنجازاتها في مجال حقوق الإنسان، وفي إطار أعمال مواد الميثاق العربي لحقوق الإنسان على الصعيد الوطني خلال السنوات الخمس الأخيرة. كما تم تناول التطورات على المستوى التشريعي، حيث أصدرت الدولة عدداً من القوانين التي ساهمت في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وأهم هذه القوانين على سبيل المثال لا الحصر قانون مكافحة التمييز والكراهية، وقانون حقوق الطفل (قانون وديمة)، وقانون عمال الخدمة المساعدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تستعرض جهودها في حماية حقوق الإنسان بالجامعة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.