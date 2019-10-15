30 منتسباً ضمن برنامج «الانتداب الدولي للقيادات الإماراتية»

دبي (الاتحاد)

يشارك 30 منتسباً إماراتياً في برنامج «الانتداب الدولي للقيادات الإماراتية» الذي أطلقه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة التابع للمكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتأهيل قيادات إماراتية قادرة على العمل مع كبريات الشركات العالمية، تحقيقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإعداد قيادات إماراتية بمعايير عالمية تستطيع العمل ضمن بيئة الأعمال العالمية.

بدأ البرنامج التدريبي الذي يستمر 12 شهراً في مرحلته الأولى في العاشر من أكتوبر الجاري ولمدة ستة أشهر يتعرّف خلالها المتدربون إلى نماذج مختلفة وممارسات عالمية متنوعة في مجال الإدارة والقيادة في بيئات عمل مختلفة، إلى جانب العمل مع كوادر متنوعة من خلفيات ثقافية مختلفة. ويتواصل بعدها البرنامج في مرحلته الثانية، وهي مرحلة الانتداب الخارجي، لستة أشهر أخرى تخوض خلالها مجموعة المنتسبين الذين تم اختيارهم للسفر إلى الخارج تجربة الانتداب الدولي في شركات عالمية متنوعة من أجل تبادل المعارف والخبرات، وتحقيق المنفعة المشتركة لكل من المتدرب والجهة الدولية، والاطلاع على أبرز المدارس في مجال القيادة، والتعرف إلى أهم الخبرات المؤسسية، والعمل ضمن بيئات الشركات العالمية والمؤسسات الدولية.

وأكد سعيد العطر المدير العام للمكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم دور مركز محمد بن راشد لإعداد القادة في صقل وصناعة قياداتٍ إماراتية نوعية تستطيع التفاعل مع بيئة الأعمال العالمية، وقال: «صقل الكفاءات المحلية، وإبرازها دولياً في مختلف المجالات، هو أبرز ما نطمح إليه من خلال برنامج الانتداب الدولي للقيادات الإماراتية، وهو ما يحقق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في تأهيل قيادات تحقق معايير المواطنة العالمية وتستطيع التفاعل مع كبرى الشركات العالمية وإدارة مشاريع متميزة ضمن بيئة الأعمال العالمية».

بدوره، قال عبدالله الرميثي، مدير مركز محمد بن راشد لإعداد القادة: «تهدف البرامج التخصصية التي يطلقها مركز محمد بن راشد لإعداد القادة إلى إعداد قيادات إماراتية متميزة تمتلك القدرة على التفكير الريادي والاستشراف الاستراتيجي وتحقيق التميّز في كافة المواقع والاختصاصات».

ومن ناحيتها، قالت لميا الغفلي، مدير برنامج الانتداب الدولي للقيادات الإماراتية: «تزخر الدورة الأولى من البرنامج بمشاركة 30 منتسباً ينتمون لـ19 جهة من قطاعات مختلفة، سيشاركون في مجموعة من ورش العمل والدورات الميدانية وفق مساقٍ أكاديمي تم تطويره بالتعاون مع شركاءٍ عالميين ووفق منظومة محمد بن راشد للقيادة، ليتم انتدابهم بعد 6 أشهر إلى مجموعة من الشركات العالمية في القطاعات التي ينتمون إليها، بما سيعزز من قدراتهم ويصقل مهاراتهم ويبرزها دولياً». وشملت الدفعة الأولى من منتسبي برنامج الانتداب الدولي للقيادات الإماراتية 30 منتسباً هم: هناء محمد صالح، وعلياء أحمد الذيب، وشيماء جاسم السويدي، وعبدالله عبدالرحمن العوضي، وعلياء محمد الحاج، ومحمد سيف الفلاسي، وحامد محمد حسين المهدلي، وسليمة عبيد فرحان، وحصة يحي الحوسني، وحمدة محمد البساطة، وعهود راشد الفلاحي، وعبدالله فيصل الدوسري، وعبدالله حمد الشامسي، وزينب علي موسى، وأحمد علي مفتاح، وراشد بن عبود الفلاسي، ومحمد يوسف الشرهان، وبدر عبدالله العوضي، وحارث عبدالرحمن الهاشمي، وأحمد إقبال خوري، ومنى سيف النعيمي، وتسنيم سالم الفلاسي، وأسماء عمر معلمي، وعلي محمد المرزوقي، وشموس ماجد بن فارس، وعبدالله يوسف عبدالله، وشيخة إبراهيم المطوع، والنقيب محمد يوسف المري، وعمّار عبدالله الحمّادي، وأحمد علي قاسم، وهم يمثلون 19 جهة حكومية محلية واتحادية.