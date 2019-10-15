مواقف مجانية للمعلمين في محيط مدارس أبوظبـي

دينا جوني (دبي)

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن معلمي المدارس الحكومية والهيئات الإدارية في أبوظبي سيحصلون على مواقف سيارات مجانية دائمة في محيط المدارس التي يعملون بها بناء على اتفاق بين الوزارة ودائرة النقل في أبوظبي بدءاً من العام الدراسي الجاري.

ودعت وزارة التربية والتعليم الإدارات المدرسية في أبوظبي إلى الإسراع في تقديم الطلبات للاستفادة من الاتفاق المبرم بين الجهتين.

وحددت الوزارة في تعميم حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، 5 مستندات على جميع المدارس توفيرها لتفعيل مجانية المواقف، هي رسالة رسمية من المدرسة، وكشف مختوم ومعتمد من المدرسة بأسماء الموظفين، ونسخة من ملكيات المركبات، ونسخة من بطاقات العمل، ونسخة من الهوية الإماراتية.

وينص التعميم الصادر في 21 فبراير الماضي عن دائرة النقل في أبوظبي والموجّه إلى قطاع الرقابة والخدمات المساندة في الوزارة، على أنه تمّ مؤخراً تسلُّم قرار المجلس التنفيذي رقم (25) لسنة 2019 بشأن الموافقة على إعفاء موظفي الهيئة الإدارية والتدريسية في المدارس الحكومية في جزيرة أبوظبي من رسوم المواقف. وطلبت الدائرة في تعميمها توجيه المعنيين للتنسيق بخصوص إجراءات إصدار التصاريح بعد توفير المستندات اللازمة. وتواصلت الوزارة مع الإدارات المدرسية، طالبة من إدارة كل مدرسة تقديم الطلبات الخاصة بها على حدة سواء عن طريق الموقع الإلكتروني لدائرة النقل أو من خلال مراكز خدمة المتعاملين، مع إرفاق الوثائق المطلوبة. ولفتت إلى أنه من منطلق توفير مواقف مجانية لسيارات الهيئات الإدارية والتدريسية في المدارس، ولتسريع آلية إصدار التصاريح الخاصة بموظفي الهيئات الإدارية والتدريسية للمدارس الحكومية بالإمارة، فإنه من الضروري توفير المستندات بأسرع وقت ممكن.

من جهة ثانية، أطلقت الوزارة المرحلة الثانية من حصر المواد الكيميائية في مختبرات المدارس، بعد أن تخلّف عدد من المدارس عن تعبئة البيانات في المرحلة الأولى.