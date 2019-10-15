«سالم بن حم للتميز» تكرم أوائل الإدارة والاقتصاد

أبوظبي (الاتحاد) كرم الشيخ مسلم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي رئيس مجلس أمناء جائزة سالم بن حم للتميز العلمي، أوائل خريجي كليات الإدارة والاقتصاد في الدولة العام 2019 وعددهم 13 خريجاً وخريجة. وأشاد الشيخ مسلم بن حم بما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام بالتعليم ودوره في بناء الإنسان لأنه الثروة الحقيقية لهذا الوطن المعطاء. وأوضح الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة عضو مجلس أمناء الجائزة، أن تكريم الطلبة المتميزين علمياً هو تعزيز لمسيرتهم في التفوق، وترسيخ لجوهر عائدات علمهم ونتائجه، وهدفنا دائماً العمل على تخريج العلماء والمتخصصين والباحثين من الطلبة.

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